危险！灞河边违法捕鱼 景区工作人员视而不见

灞河边违法捕鱼，景区工作人员视而不见。

灞河边违法捕鱼，景区工作人员视而不见。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 张弛）今天（1月20日），西安的天空出了点太阳，景点附近人也越来越多，而有些人也是非常显眼。

市民：“那鲤鱼出地美得很，昨天有个娃钓了20多斤。”

当记者赶到灞河大桥时看到，靠近世博园园区的灞河大桥上，有些人举着鱼竿直挺挺站着，目光聚集在水面。

除了桥面这几位之外，河道岸边则人数更多，一根根鱼竿依次排开，甚是壮观！

鱼竿前每个人都聚精会神，感觉像是在进行一场比赛！

记者：“这都是啥鱼？”

市民：“鲤鱼，鲫鱼。”

垂钓者紧贴河岸边的石块而坐，危险不言而喻，而与此同时，近在咫尺的世博园景区岗亭工作人员也明知这些人身处危险，却仍然视而不见。

记者：“钓鱼现在是随便钓，还是咋钓？”

工作人员：“你找个比较隐蔽的，人家这园区按规定不让钓鱼。”

编辑： 张娟