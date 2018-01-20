西安一建筑工地违规施工，城管执法“不见效”。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）根据西安市的相关规定，冬防期内严禁工地动土作业，可偏偏有人不听指挥，想方设法地违规施工。

今天（1月20日），记者赶到位于西安市西沣路上的中国建筑第八工程局中兴通讯生产基地项目的建设工地。站在工地外向里望，塔吊停着工，黄土被覆盖，俨然一副停工的模样，可实际上这一切只是假象。

知情人 ：“他们四周不是覆盖的绿网嘛，搭了个架子，但是挖土机那一块儿，填土那一块儿，还有白灰，污染很大。他们那样一挡，外面基本就看不到，然后晚上也干，白天也干。”

知情人告诉记者，工地正在作业的是土方回填。因为相对偏僻，加上周围没有民居，所以只要躲过执法单位的检查，这处遮挡起来的施工现场，就很难被人发现。

知情人：“十月份就开始了，中间不是（检查的）厉害嘛，就这也没停。检查来了就停一时半会儿，人一走立马开始。人来了立马把网子一盖，完了领导拍几张照片就走了 。”

中午十一点多，记者设法进入工地，在走过外围被覆盖的黄土堆之后，整个工地便映入眼帘。正如知情人所说，在黄土堆脚下，在基坑通道内，几辆铲车正紧张地作业着。

记者：“这是干啥呢？”

现场工人：“这是回填土呢。”

记者：“填基坑呢，是吧？”

现场工人：“填基坑。至少年前填不完。”

记者：“那是每天都干？晚上也干吗？”

现场工人：“晚上也干呢。”

伴随着一辆辆大型机械巨大的轰鸣声，一铲一铲的黄土先被倒进了一台筛土机里，再由基坑里的其它铲车运走回填，整个流程几方面的配合相当默契和娴熟。

现场工人：“我们干了俩月了。”

记者：“两个月都没停吗？”

现场工人：“没有。”

记者：“那城管来过吗？”

现场工人：“来过么，咋没来过。”

记者：“那人家都来了，你们还继续干呢？”

现场工人：“那人家领导就给城管说好了嘛。”

现场工人：“就算有人查人家也不停，人家过年都不停工。”

根据陕西省住建厅《2017秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》要求，从2017年11月15日起到2018年3月15日，陕西省西安、咸阳、西咸新区建成区及关中其他城市中心城区将严格执行“禁土令”，除地铁项目和市政抢修、抢险工程外的建筑工地，禁止出土、拆迁、倒土等土石方作业，那么这处外面冷清里头热闹的工地，如此土方作业合适吗？西安市高新区城管局工作人员：“他们挖土的事，我们现在正在通知大队，他们应该是没有手续的。现在冬防禁令期间是不准动土的，我们的队员现在正在去的路上。”

下午两点半左右，工地里出现了一位城管执法人员的身影，工地也随即停工。大约半个小时之后，执法人员离开现场，而工地的施工又继续了。很显然，执法未见效，我们不清楚，这问题究竟出在了哪里呢？

编辑： 张娟