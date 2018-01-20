西部网讯（记者 秦振）1月20日，陕西省十二届人大常委会第四十次会议在西安开幕。省人大常委会副主任胡悦主持第一次全体会议，副主任刘小燕、朱静芝、李晓东、张迈曾、吴前进、李金柱和秘书长韩水岐出席。
会议首先通过了本次会议的议程和日程。
当天的全体会议听取了陕西省副省长魏增军作的省人民政府关于2017年度审议意见办理情况的报告，省人大常委会代表资格审查委员会主任委员翟四虎作的关于个别代表的代表资格的报告、关于省十三届人大代表的代表资格的审查报告，省人大常委会人事代表选举工作委员会副主任程怀岗、省政府副秘书长薛建兴、省法院副院长田平利、省检察院副检察长黄河分别作的关于省十二届人大六次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，田平利、黄河分别作的“两院”关于2017年度审议意见办理情况的报告。
被提名的省法院副院长人选、省检察院副检察长人选在全体会议上分别作了表态发言。
会议当天还分组审议了有关人事议案，省人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告及省十三届人大代表的代表资格的审查报告，省十三届人大一次会议议程（草案）、主席团和秘书长名单（草案）、列席人员名单（草案），省人大常委会人事代表选举工作委员会、省政府、省法院、省检察院关于省十二届人大六次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，省人大常委会工作报告（讨论稿）等。
陕西省法院院长阎庆文、省检察院检察长胡太平，省十三届人大一次会议筹备工作小组相关负责同志，省政府副秘书长、省法院副院长、省检察院副检察长，省人大常委会机关厅级干部列席本次会议。
编辑： 焦晓珊
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