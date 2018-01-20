西工大附属医院在省人民医院揭牌 院校合作促医教研共发展

1月20日，西北工业大学医学研究院授牌及附属医院揭牌仪式在陕西省人民医院举行。

西部网讯（记者 彭芬）为深化医教研协同创新，开展国际领先的创新性研究，培养医学领域拔尖创新人才，西北工业大学和陕西省人民医院共建医学研究院，开启了长期、稳定的深度合作。今天（1月20日），西北工业大学医学研究院授牌及附属医院揭牌仪式在陕西省人民医院举行，这标志着西北工业大学“双一流”建设进入新征程。

西北工业大学医学研究院由西北工业大学、空军军医大学和陕西省人民医院三方合建，已于2017年9月1日正式运行。研究院围绕国家发展战略需求，以“医工结合”为突破点，从航天航空医学和生物医电领域入手，通过构建多学科交叉融合的高水平教学科研平台，打造高水平研究团队，旨在培养医学领域拔尖创新人才和开展创新型的基础和应用研究，更好地服务陕西当地和国家经济社会发展。

据悉，此次陕西省人民医院对外增挂“西北工业大学附属医院”牌子，陕西省人民医院原有隶属关系不变，承担西北工业大学医学研究院的教学、实习和科研任务。

挂牌后，双方将以航空航天医学和生物医电为特色，共建临床医学、基础医学、特种医学、生物医学工程等多学科交叉融合的高水平教学科研平台，在平台共享、人员互聘、学生联合培养、打造高水平科研团队等方面开展合作。

编辑： 焦晓珊