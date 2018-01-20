宝鸡举行第六届关天经济区长跑活动 市民长跑迎新年

宝鸡举行第六届关天经济区万人长跑活动。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）1月20日上午，宝鸡市第六届“旗帜西凤杯”关天经济区万人长跑活动正式拉开帷幕，宝鸡市众多市民以长跑的方式迎接新的一年到来。活动现场，参赛运动员进行“远离烟花爆竹，倡导绿色生活”签名，倡导保护环境，绿色生活。
今天上午宝鸡市行政中心广场上人流如潮，前来参加比赛的老人、青年、孩子陆续到宝鸡市行政中心广场集合。8点30分，伴随着一声发令枪响，参赛者们冲出起跑线，从行政中心广场出发，向指定的路线进发。虽然早上的气温比较低，但丝毫没有阻挡住大家参与健身的热情，许多宝鸡市民参与其中，享受长跑带来的乐趣。
获得此次长跑比赛冠军的陕西三和学院学生黄印斌以32分04秒的成绩夺冠，黄印斌说，宝鸡已连续多年举办关天经济区万人长跑活动，大家热情都很高，希望这项活动能长期坚持下去。
据了解，宝鸡已连续六年在新年之际开展万人长跑活动，长跑活动已成为宝鸡市一项品牌性群众体育活动。近年来，宝鸡市以承办陕西省第十五届运动会和创建全国全民健身示范城市为契机，坚持走群众体育与竞技体育协调发展之路，全市体育事业迈入了整体推进、蓬勃发展的快车道。
编辑： 高政超
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