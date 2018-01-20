宝鸡公示中小学布点规划 到2020年新建扩建中小学167所

宝鸡市中心城区中小学布点规划图。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）近日，《宝鸡市中心城区中小学布点规划（2016-2020年）》方案对外公示，根据公示方案，至2020年，宝鸡市将在中心城区规划建设中小学共计167所，其中新建中小学54所，改扩建中小学113所，整合置换普通中小学28所。

规划的167所中小学校范围主要在宝鸡市中心城区，金台区规划中小学共计67所，其中小学43所，初中20所，高中4所。渭滨区规划中小学共计40所，其中小学25所，初中11所，高中4所。陈仓区规划中小学共计28所，其中小学20所，初中6所，高中2所。高新区规划中小学共计32所，其中小学23所，初中6所，高中3所。

近年来，随着经济社会的快速发展，宝鸡城区中小学布点分散、规模偏小、办学效益低、发展不均衡等问题日益突出。为了适应建设百万人口大城市的需要，发挥公共财政的投资效益，进一步整合教育资源，改善办学条件，提高教育信息化、现代化水平，使教育发展与城市发展方向、城市结构、城市规模相协调，宝鸡充分考虑大城市建设、城区人口增长与学龄人口变化等因素，在旧城改造中拓展学校发展空间，在新城区合理科学布点，建设标准化学校原则，按照小学服务人口1.5-2万人、服务半径1.5公里，初中服务人口3-5万人，高中服务人口10万人的原则规划学校布点，解决人口密集区和城市新区学生上学难问题，减轻中心城区办学压力。

《宝鸡市中心城区中小学布点规划（2016-2020年）》具体的方案，宝鸡市民可以登录宝鸡教育局网站查看，并向规划、教育部门提出建议及意见。

编辑： 高政超