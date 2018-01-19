进入“运力+”模式 春运西安预计发送旅客1857万人

2013年春运，一位乘客嫌候车室太热脱得只剩下短袖。资料图

西部网讯（记者 刘望）记者从1月19日召开的西安市春运工作动员会上了解到，预计今年春运期间（2月1日—3月12日），西安市客流量将达到1857万人次，与去年相比略有增长。铁路、机场、班线客运等部门已经做好了运力调配准备工作，确保客流量较大的地区和线路旅客进、出快捷顺畅。

咸阳机场增补客运航班391班 西安北客站将加开夜间动车组

在为期40天的春运过程中，咸阳机场预计起降航班3.54万架次，运送旅客485.4万人次，运输货邮2.45万吨，同比分别增长3.5%，7%和5%。今年春运期间，东航，海航，南航，天航，长航，长龙，奥凯等航空公司均有增补航班。

据统计，目前各航空公司增补航班共410班，其中客运增补391班，约每天净增计划18架次，加班方向主要是珠海、南昌、广州、长沙、贵阳、温州、呼和浩特、银川、哈密、潮汕等地。

铁路方面，由于今年春节较晚，预计节前客流比较平缓，学生客流目前已顺利发送17.8万人，预计学生出行高峰期将持续到1月20日。而节后将出现务工流、学生流、探亲流高峰叠现、客流叠加，运输周期长、高峰持续久、运力持续紧张的现象。

春运期间，预计西安北客站单站发送旅客368万人次，到发旅客合计732万人次，日均到发旅客18.3万人次，日均开行动车组列车180.5对。今年铁路部门针对运能紧张的方向，还加开了夜间动车组，最早的一趟将在凌晨3:24从西安开往上海虹桥站。

在春运前，西安北客站新增了17套实名制自助验票闸机，持第二代身份证的旅客可以刷脸自助进站上车。为方便旅客，北客站同时开启所有售票窗口，出发12进站口也将投入使用，6台智能机器人可提供问询服务。

火车南站和曲江等区域将加强保障 城乡出行将受到照顾

春运期间，农村出行和城乡出行需求将会进一步增大，探亲将成为短途旅客出行的主要因素。记者从会议上了解到，交通运输部门将加大对农村和城乡地区的关照力度，优化道路运输条件，提升农村居民出行的安全系数。

由于北客站周边和火车南站的基础设施较为薄弱，未央区和长安区也将进一步规范接驳运力，打击非法营运车辆，保证旅客出行安全舒心。西安火车站是旅客了解西安的窗口，新城区相关部门组成春运保障小组，实施部门联动，提前一周进入春运状态，对火车站周围的运输市场进行整顿，维持市场秩序，延后一周结束春运状态。

曲江新区是外地游客来西安旅游首选的地点之一，春运期间，途径曲江的公交线路也将适时优化，开行夜间公交，对旅游景点进行覆盖，帮助游客畅行西安。

编辑： 刘望