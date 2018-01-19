进入“运力+”模式 春运西安预计发送旅客1857万人

2013年春运，一位乘客嫌候车室太热脱得只剩下短袖。资料图
西部网讯（记者 刘望）记者从1月19日召开的西安市春运工作动员会上了解到，预计今年春运期间（2月1日—3月12日），西安市客流量将达到1857万人次，与去年相比略有增长。铁路、机场、班线客运等部门已经做好了运力调配准备工作，确保客流量较大的地区和线路旅客进、出快捷顺畅。
咸阳机场增补客运航班391班 西安北客站将加开夜间动车组
在为期40天的春运过程中，咸阳机场预计起降航班3.54万架次，运送旅客485.4万人次，运输货邮2.45万吨，同比分别增长3.5%，7%和5%。今年春运期间，东航，海航，南航，天航，长航，长龙，奥凯等航空公司均有增补航班。
据统计，目前各航空公司增补航班共410班，其中客运增补391班，约每天净增计划18架次，加班方向主要是珠海、南昌、广州、长沙、贵阳、温州、呼和浩特、银川、哈密、潮汕等地。
铁路方面，由于今年春节较晚，预计节前客流比较平缓，学生客流目前已顺利发送17.8万人，预计学生出行高峰期将持续到1月20日。而节后将出现务工流、学生流、探亲流高峰叠现、客流叠加，运输周期长、高峰持续久、运力持续紧张的现象。
春运期间，预计西安北客站单站发送旅客368万人次，到发旅客合计732万人次，日均到发旅客18.3万人次，日均开行动车组列车180.5对。今年铁路部门针对运能紧张的方向，还加开了夜间动车组，最早的一趟将在凌晨3:24从西安开往上海虹桥站。
在春运前，西安北客站新增了17套实名制自助验票闸机，持第二代身份证的旅客可以刷脸自助进站上车。为方便旅客，北客站同时开启所有售票窗口，出发12进站口也将投入使用，6台智能机器人可提供问询服务。
火车南站和曲江等区域将加强保障 城乡出行将受到照顾
春运期间，农村出行和城乡出行需求将会进一步增大，探亲将成为短途旅客出行的主要因素。记者从会议上了解到，交通运输部门将加大对农村和城乡地区的关照力度，优化道路运输条件，提升农村居民出行的安全系数。
由于北客站周边和火车南站的基础设施较为薄弱，未央区和长安区也将进一步规范接驳运力，打击非法营运车辆，保证旅客出行安全舒心。西安火车站是旅客了解西安的窗口，新城区相关部门组成春运保障小组，实施部门联动，提前一周进入春运状态，对火车站周围的运输市场进行整顿，维持市场秩序，延后一周结束春运状态。
曲江新区是外地游客来西安旅游首选的地点之一，春运期间，途径曲江的公交线路也将适时优化，开行夜间公交，对旅游景点进行覆盖，帮助游客畅行西安。
编辑： 刘望
娱乐孟京辉的另一部作品《他有两把左轮手枪和黑白相间的眼睛》，去年受邀赴意大利斯波莱托艺术节演出后，此次也将亮相深圳。01-20
娱乐北京卫视此举成就了《琅琊榜2》“一日三平台播四次”的罕见排播优势，但可惜三大平台的播出进度不一样，反而分流了收视群体。01-20
娱乐上海，潘粤明现身上海虹桥机场。潘粤明一身低调黑衣，戴着花色小围巾做点缀，他过安检时摘掉帽子，露出肉脸和乱发好似“邋遢大叔” 。01-19
娱乐晚间周杰伦在社交媒体晒出昆凌为自己做的翻糖蛋糕，开心写道，“你做的蛋糕有点厉害，确定要吃吗”，甜蜜满溢。01-19
娱乐网友见此也纷纷留言表示服气：“一般都是美甲师给涂，明星美美的就好，没想到涛姐如此接地气，又解锁了你的新技能诶。01-19
娱乐发布会上，黄晓明和关晓彤主演的北京台春晚首款宣传片《留住你幸福的样子》正式亮相。01-19
娱乐巧的是，昆凌日前才在社交网站发了张早餐图，写着“早餐后带小孩子上学“”，意外曝光2岁多的爱女小周周已开始上课，也让周董的新单曲名称多了份想象空间。01-18
娱乐身着黑色皮袄搭配黑色牛仔裤和黑色棒球帽，一身全黑look霸气十足。架黑超擦红唇，时而酷酷的低头看手机，时而露出一抹浅笑，分分钟撩人一脸。01-18
娱乐照片中，小海绵身穿白色衬衫黑色外套，配上领花，小绅士的装扮，一只手举高做出“1”的姿势，虽然面部被挡住了，但仍能看出非常的可爱呆萌。01-18
娱乐春晚语言类节目五审正在进行。贾乃亮、蔡明、郭冬临、潘长江、李明启、贾玲、杨紫等演员现身。01-18
娱乐陶虹西装搭长裙，文艺风也很美。01-18
娱乐杨威的双胞胎女儿一周岁生日，杨云晒出为女儿庆生的照片，一家五口温馨合影，杨阳洋拿着羊玩偶和妹妹合影超有爱。杨阳洋和妹妹 双胞胎女儿 01-17