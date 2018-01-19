寒假期间 西安市公安局出入境管理局周末正常办公

西部网讯（记者 赵昊）近日，记者从西安市公安局出入境管理局了解到，为了使广大市民方便、快捷的办理各类出入境证件，出入境管理局推出寒假期间周末正常办公便民服务。
2018年1月15日至2018年2月15日，全市17个公安出入境受理点周六、周日正常办公（法定节假日除外），周末办公具体日期为1月20日、1月21日、1月27日、1月28日、2月3日、2月4日、2月10日，共计七天，办公时间为9：00--17:00。
民警同时提醒广大市民，要早计划，早办证，尽量避开办证高峰时段。办理出入境证件时，可就近在全市各出入境受理点进行办理。
西安市公安局17个出入境受理点详细地址及咨询电话
1.经开区出入境办证大厅地址：经开区凤城三路凤城路派出所东侧。
咨询电话：029-86259667
2.碑林出入境办证大厅地址：碑林区建东街东延伸段乐居场A4区西侧（西安交大西门对面巷子内，太乙路派出所楼下）。
咨询电话：029-62305698
3.新城出入境办证大厅地址：新城区西五路后宰门51号（省妇幼保健院东侧）。
咨询电话：029-86752435
4.雁塔出入境办证大厅地址：雁塔区雁展路11号（国展中心北门路北）。
咨询电话：029-89315021
5.莲湖出入境办证大厅地址：西关正街92号（第五人民医院东侧）
咨询电话：029-84354942
6.灞桥出入境办证大厅地址：灞桥区纺一路23号。
咨询电话：029-89517432
7.未央出入境办证大厅地址：未央区鱼藻路西段。
咨询电话：029-89379723
8.长安出入境大厅地址：长安区长兴南路南端（侯家湾综合市场）。
咨询电话：029-89250855
9.临潼出入境办证大厅地址：临潼区南大街59号（华清派出所南侧）。
咨询电话：029-83825150
10.鄠邑出入境办证大厅地址：鄠邑区政法路12号
咨询电话：029-84817558
11.阎良出入境办证大厅地址：阎良区延安街9号。
咨询电话：029-86879139
12.蓝田县出入境办证大厅地址：蓝田县长坪路173号。
咨询电话：029-82726474
13.高陵区出入境办证大厅地址：高陵区草市街53号。
咨询电话：029-86911485
14.周至县出入境办证大厅地址：周至县工业路西段石桥路上林小镇1号。
咨询电话：029-87154235
15.高新区出入境大厅地址：高新区锦业路1号都市之门B座一楼西侧。
咨询电话：029-65690800
16.沣东出入境办证大厅：王寺街道108国道沣东新城分局。
咨询电话：029-86774072转609、610
17.市局出入境办证大厅：科技路2号
咨询电话：029-87275934
编辑：
娱乐孟京辉的另一部作品《他有两把左轮手枪和黑白相间的眼睛》，去年受邀赴意大利斯波莱托艺术节演出后，此次也将亮相深圳。01-20
娱乐北京卫视此举成就了《琅琊榜2》“一日三平台播四次”的罕见排播优势，但可惜三大平台的播出进度不一样，反而分流了收视群体。01-20
娱乐上海，潘粤明现身上海虹桥机场。潘粤明一身低调黑衣，戴着花色小围巾做点缀，他过安检时摘掉帽子，露出肉脸和乱发好似“邋遢大叔” 。01-19
娱乐晚间周杰伦在社交媒体晒出昆凌为自己做的翻糖蛋糕，开心写道，“你做的蛋糕有点厉害，确定要吃吗”，甜蜜满溢。01-19
娱乐网友见此也纷纷留言表示服气：“一般都是美甲师给涂，明星美美的就好，没想到涛姐如此接地气，又解锁了你的新技能诶。01-19
娱乐发布会上，黄晓明和关晓彤主演的北京台春晚首款宣传片《留住你幸福的样子》正式亮相。01-19
娱乐巧的是，昆凌日前才在社交网站发了张早餐图，写着“早餐后带小孩子上学“”，意外曝光2岁多的爱女小周周已开始上课，也让周董的新单曲名称多了份想象空间。01-18
娱乐身着黑色皮袄搭配黑色牛仔裤和黑色棒球帽，一身全黑look霸气十足。架黑超擦红唇，时而酷酷的低头看手机，时而露出一抹浅笑，分分钟撩人一脸。01-18
娱乐照片中，小海绵身穿白色衬衫黑色外套，配上领花，小绅士的装扮，一只手举高做出“1”的姿势，虽然面部被挡住了，但仍能看出非常的可爱呆萌。01-18
娱乐春晚语言类节目五审正在进行。贾乃亮、蔡明、郭冬临、潘长江、李明启、贾玲、杨紫等演员现身。01-18
娱乐陶虹西装搭长裙，文艺风也很美。01-18
娱乐杨威的双胞胎女儿一周岁生日，杨云晒出为女儿庆生的照片，一家五口温馨合影，杨阳洋拿着羊玩偶和妹妹合影超有爱。杨阳洋和妹妹 双胞胎女儿 01-17