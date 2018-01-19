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寒假期间 西安市公安局出入境管理局周末正常办公

时间：2018-01-19 22:47:11  来源：西部网-陕西新闻网  作者：赵昊

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寒假期间 西安市公安局出入境管理局周末正常办公

近日，记者从西安市公安局出入境管理局了解到，为了使广大市民方便、快捷的办理各类出入境证件，出入境管理局推出寒假期间周末正常办公便民服务。

西部网讯（记者 赵昊）近日，记者从西安市公安局出入境管理局了解到，为了使广大市民方便、快捷的办理各类出入境证件，出入境管理局推出寒假期间周末正常办公便民服务。

2018年1月15日至2018年2月15日，全市17个公安出入境受理点周六、周日正常办公（法定节假日除外），周末办公具体日期为1月20日、1月21日、1月27日、1月28日、2月3日、2月4日、2月10日，共计七天，办公时间为9：00--17:00。

民警同时提醒广大市民，要早计划，早办证，尽量避开办证高峰时段。办理出入境证件时，可就近在全市各出入境受理点进行办理。

西安市公安局17个出入境受理点详细地址及咨询电话

1.经开区出入境办证大厅地址：经开区凤城三路凤城路派出所东侧。

咨询电话：029-86259667

2.碑林出入境办证大厅地址：碑林区建东街东延伸段乐居场A4区西侧（西安交大西门对面巷子内，太乙路派出所楼下）。

咨询电话：029-62305698

3.新城出入境办证大厅地址：新城区西五路后宰门51号（省妇幼保健院东侧）。

咨询电话：029-86752435

4.雁塔出入境办证大厅地址：雁塔区雁展路11号（国展中心北门路北）。

咨询电话：029-89315021

5.莲湖出入境办证大厅地址：西关正街92号（第五人民医院东侧）

咨询电话：029-84354942

6.灞桥出入境办证大厅地址：灞桥区纺一路23号。

咨询电话：029-89517432

7.未央出入境办证大厅地址：未央区鱼藻路西段。

咨询电话：029-89379723

8.长安出入境大厅地址：长安区长兴南路南端（侯家湾综合市场）。

咨询电话：029-89250855

9.临潼出入境办证大厅地址：临潼区南大街59号（华清派出所南侧）。

咨询电话：029-83825150

10.鄠邑出入境办证大厅地址：鄠邑区政法路12号

咨询电话：029-84817558

11.阎良出入境办证大厅地址：阎良区延安街9号。

咨询电话：029-86879139

12.蓝田县出入境办证大厅地址：蓝田县长坪路173号。

咨询电话：029-82726474

13.高陵区出入境办证大厅地址：高陵区草市街53号。

咨询电话：029-86911485

14.周至县出入境办证大厅地址：周至县工业路西段石桥路上林小镇1号。

咨询电话：029-87154235

15.高新区出入境大厅地址：高新区锦业路1号都市之门B座一楼西侧。

咨询电话：029-65690800

16.沣东出入境办证大厅：王寺街道108国道沣东新城分局。

咨询电话：029-86774072转609、610

17.市局出入境办证大厅：科技路2号

咨询电话：029-87275934

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