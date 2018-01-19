最新消息：杨春雷任陕西省人民检察院党组书记

西部网讯（记者 李媛）据陕西省人民检察院公众号“陕西检察”发布的最新消息，杨春雷任陕西省人民检察院党组书记。
杨春雷，男，汉族，1966年1月生，黑龙江富裕人。1986年5月加入中国共产党，1988年7月参加工作。在职研究生学历，刑法学博士，副教授。调任陕西省人民检察院党组书记前，任黑龙江省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
编辑： 魏梅
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