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1月23至26日夜间 五路口天桥施工周边道路临时封闭

时间：2018-01-19 20:59:09  来源：西部网-陕西新闻网  作者：西部网-陕西新闻网

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1月23至26日夜间 五路口天桥施工周边道路临时封闭

从今天（1月19日）起，西安市政部门将对五路口天桥进行封闭拆除，总工期21天。其中“拆除主梁”阶段需要对部分城市道路进行封闭，工期为4天。

具体封闭情况如图所示，未封闭的路口可正常通行。

西部网讯（记者 刘望）从今天（1月19日）起，西安市政部门将对五路口天桥进行封闭拆除，总工期21天。其中“拆除主梁”阶段需要对部分城市道路进行封闭，工期为4天。

西安交警新城大队根据周边交通现状，建议市政部门将施工时间定为1月23日至26日的每日0时至6时。届时，交警部门会安排警力进行协助。

届时途经此处的车辆可通过解放路、尚德路、东六路、尚勤路、东新街、东五路、西五路、东二路、皇城东路等周边道路进行分流绕行。

如遇重污染天气应急响应，时政施工将暂停，道路封闭时间亦将顺延。

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编辑： 刘望

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