1月23至26日夜间 五路口天桥施工周边道路临时封闭
时间：2018-01-19 20:59:09
来源：西部网-陕西新闻网
作者：西部网-陕西新闻网
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1月23至26日夜间 五路口天桥施工周边道路临时封闭
从今天（1月19日）起，西安市政部门将对五路口天桥进行封闭拆除，总工期21天。其中“拆除主梁”阶段需要对部分城市道路进行封闭，工期为4天。
具体封闭情况如图所示，未封闭的路口可正常通行。
西部网讯（记者 刘望）从今天（1月19日）起，西安市政部门将对五路口天桥进行封闭拆除，总工期21天。其中“拆除主梁”阶段需要对部分城市道路进行封闭，工期为4天。
西安交警新城大队根据周边交通现状，建议市政部门将施工时间定为1月23日至26日的每日0时至6时。届时，交警部门会安排警力进行协助。
届时途经此处的车辆可通过解放路、尚德路、东六路、尚勤路、东新街、东五路、西五路、东二路、皇城东路等周边道路进行分流绕行。
如遇重污染天气应急响应，时政施工将暂停，道路封闭时间亦将顺延。
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刘望
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文化让文物走进音乐殿堂，让音乐文化走进老百姓的心里，让更多的人领略到古代音乐千古不泯的魅力。01-17
文化传达学习全市文化产业工作会议和临潼区委十七届五次全会精神，总结2017年文化产业工作情况，谋划2018年文化产业发展有关工作。01-16
文化在全市152个镇1948个村普遍建立起乡贤文化促进会，使乡贤精神、榜样力量，熠熠生辉、润泽天汉。01-16
文化多年来，陕西音乐界致力于用老百姓喜闻乐见的音乐形式反映人民生活，传递向上向善的正能量。01-12
文化这组彩灯共有7个组成，每个里面的剪影都不同，母子亲情在一个个彩灯里艺术地展现了出来。01-10
文化陕西百名优秀中青年作家艺术家资助计划是我省“十三五”期间文化强省建设的一项重大举措。01-09
文化近两年来，凤县将文化扶贫与产业发展结合起来，不断激发贫困群众脱贫致富的内生动力，着力推动区域文化和经济不断发展。01-09
文化一块木板，一把小刀，陈鹏经过上底色、画、雕、刻、点等工艺，一副栩栩如生的作品便完工了。这些工艺品的售价从上百元到几千元不等。01-03
文化何周德还谈到了这件文物上的一个细节——彩绘人头壶上碎发的造型，也颠覆了人们关于原始人披头散发的固有观念。01-02
三农国家旅游局、国务院扶贫办日前印发《关于支持深度贫困地区旅游扶贫行动方案》,聚焦深度贫困地区,切实加大旅游扶贫支持力度。01-19
三农2017年，我省不断加大脱贫攻坚治本措施的实施力度，累计建立“劳动挣积分、积分换商品”的“爱心超市”3124个。01-19
三农2017年，全省因病致贫的贫困户有17.96万户，家庭总人口54.57万人，占全省贫困户总数的23.15%。01-19
三农全省各级法律援助中心共受理农民工请求支付劳动报酬法律援助案件780件，受援人886人，实际追讨金额766万元。01-19
三农在城区办事处挑选党建基础和经济条件较好的34个社区与重点贫困村开展“一对一”结对帮扶，合力脱贫攻坚。01-19
三农全年共投入1105万元扶贫资金，召开13次扶贫专题会议，从基础设施、公共服务、产业帮扶、集体经济、民生保障等多方面入手。01-19
三农宝鸡神农农业科技有限公司董事长张凌云被授予“全国十佳农民”称号，是我省唯一入选的职业农民。01-19
三农留坝县紫柏山、滑雪场、水世界等核心景区已为贫困群众376户1191人从旅游及相关产业中直接或者间接受益。01-19
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三农泾渭茯茶“一种利用陕南晒青毛茶加工茯砖茶的方法”项目被授予陕西省专利一等奖，是本次15个专利一等奖中唯一一项关于茶类的项目。01-19
三农作为一名乡村医生，王建朝除了为本村1400名村民提供服务外，还协助镇医院负责80名贫困群众的健康服务。01-19
三农国务院总理李克强1月17日主持召开国务院常务会议，确定进一步支持返乡下乡创业的措施，激活农村资源要素促进乡村振兴。01-18
旅游零下4度，北客站，乐山旅游西北宣传营销中心2018首发团40名成员在此集结，开启为期4天的“山水佛地、灵秀乐山”之旅。01-19
旅游1月18日，辽宁省沈阳市出现雾凇景观，玉树琼花，美不胜收。01-19
旅游在飞机上使用手机是怎样的体验？这样的改变是如何实现的？此举将给航空产业带来怎样的影响？带着这些问题，记者采访了业内人士。01-19
旅游便利的过境免签政策、飞快舒适的高铁出行、便捷时尚的手机支付……外国游客喜欢中国的理由越来越多。外国游客来中国旅行。01-19
旅游1月18日，河北省唐山市在停运旅客列车多年的百年铁路线——老京（北京丰台）山（山海关）线唐山南站至古冶段区间，重新开行旅客列车。01-19
旅游17日，东航、海航接连发布声明，从18日起，乘客可以在飞机上使用手机，但还是要关闭蜂窝移动数据，也就是说可以上网。01-19
旅游交通费是英国上班族最近非常关心的话题。今年起，英国的火车票价平均上涨3.4%，这是5年来的最大涨幅，也超过了人们平均工资的上涨速度。01-18
旅游1月16日，游客在布达拉宫前自拍。 2017年拉萨全年接待国内外游客达1606万人次，实现旅游收入227.4亿元，两项均创历史新高。01-18
旅游广西都安瑶族自治县地底下，有着绵延241公里的地苏地下河。发育有数百个规模、形态各异的天窗，共同组合成“都安天窗群”。01-18
旅游中国驻埃及大使馆16日发布公告说，鉴于埃及自1月13日起进入新一轮紧急状态，提醒中国公民春节期间赴埃及旅游注意安全。01-18
旅游如同“夜上海”一样，中国的许多城市越来越重视夜晚的“容貌”，积极发展夜间旅游，打造独具魅力的夜间旅游产品。01-17
旅游湖南紫鹊界梯田起源于先秦，盛于宋明，已有2000余年历史，是南方稻作文化和苗瑶山地渔猎文化交融糅合的历史遗存。01-17
美食困了累了，想要提神，陪伴你的可不仅仅有咖啡，在饮食上多加注意，选择一些帮助提神的食物，让你可以精精神神。01-19
美食但是如何蒸好一锅馒头，还是一件挺挠头的事，朋友们一直都在反复询问，今天咱就从头捋刷一遍，详细的教程附上。01-19
美食从现代医学和营养学角度来看，根据年龄、职业特点选择适合的早餐，能让人活力满满，全天不累，身体更健康。01-19
美食腐竹是富含钙的豆制品之一，而紫菜被称为“镁元素的宝库”，两者一起煲汤，可谓补钙健骨的完美搭配。01-19
美食姜、葱、蒜、椒是厨房中常见的调味料，不仅如此，它们在肉类食物中也能起到去腥除味的效果。一般来说，老姜适宜切片。01-19
美食冬天最适合干什么呢？ 当然是约上三五个好友， 一起吃火锅唠唠嗑， 这样的生活简直不要太完美啊！01-19
美食梨果：生津、润燥、清热、化痰等功效，适用于热病伤津烦渴、消渴症、热咳、痰热惊狂、噎膈、口渴失音、眼赤肿痛。01-18
美食如果你真的无法阻挡火锅的诱惑，那你就要正确掌握涮菜顺序了，毕竟讲究方式方法，美味与营养才能兼得。01-18
美食我们每天都要吃很多不同种类的食物，这些食物如果搭配好了，不仅营养价值加倍，还有一些你意想不到的功效哦。01-18
美食原料：白萝卜1个、胡萝卜1个、小河虾60克（不放也可以）、荠菜（或香菜）50克、葱少许、面粉200克、小麦淀粉40克。01-18
美食享有“肉中骄子”美称的牛肉营养丰富、味道鲜美，是餐桌上的常客。材料：牛肉500g、大葱1根、蒜少许、生抽、盐。01-17
美食羊肉的营养价值比较高，和猪肉相比，不论从脂肪还是胆固醇方面，都是比较少的，但是蛋白质却比较多，而且含有。01-17
健康现代人的生活中，眼睛是负担最重的器官之一，眼睛在超负荷的工作下，容易老化，出现眼干。01-19
健康那些每周锻炼4至5天，其中几天进行高强度有氧运动，并能坚持两年的人，心脏的僵硬程度明显下降。01-19
健康我们经常听说，蔬菜、水果、杂粮、豆类、鱼类等等很多食物都是好食物。01-19
健康普通的感冒和轻度的流感在家护理即可，可以给孩子吃些清热解毒的中成药、退烧药，让孩子多喝水。01-19
健康喝完茶及时清洗是减少茶垢沉积最有效的方法，如果总是泡隔夜茶，茶垢难免形成“包浆”。01-18
健康美国西北大学一项研究显示，每天或隔天做30分钟面部操，坚持20周，能让中年女性显年轻3岁。01-18
健康自己做出来的奶茶，虽然蛋白质和钙含量与牛奶相比减少了一半，但只要不添加大量的糖，还算是一种健康的饮品。01-18
健康一般正常的坚果保质期是240天，但无论放置多久的坚果，只要有哈喇味，是坚决不能食用的。01-18
健康应用预防中药要因人而异，避免“千人一方”，老人和儿童应在医生指导下减量服用。01-17
健康人的手指甲有时候也是健康的晴雨表，手指甲凹凸不平，不但影响美观，而且可能意味着健康缺失。01-17
健康人老后，腿部和大脑间指令的准确性和传导速度都有所下降，不像年轻时那么默契。01-17
健康在日常生活中，我们要及时排除体内有害的物质，保持体内肠道环境的清洁。01-17
教育2016届毕业生毕业一年之内的离职率与上一年度相比却没有下降，反而略有上升，达到了46.33%。这是为什么？01-19
教育他们有的开设小课堂为学友解答，有的在宿舍为室友恶补，还有的借助学业互助新媒体平台为同学们期末复习在线答疑。01-19
教育结果表明，我国高层次人才供给能力增强，研究生培养质量得到社会高度认可，研究生服务基层能力提升。01-19
教育磁峰派出所所长尹超表示，群众有困难求助警察，这些是举手之劳，并且民警帮助辅导淇淇均是在不耽误工作前提下进行。01-19
教育谈及35年执教生涯的最大收获， 池建斌说：“不管哪一届，总有很多学生能记住我，这就是我最大的收获。”01-19
教育近日,湖北、安徽、陕西等地接连发生校园欺凌案件,让人震惊之余,更对如此校园“顽疾”担忧。01-19
教育随着物联网、云计算、互联网等技术的飞速发展和广泛应用，数据正以前所未有的速度在不断地增长和累积，世界进入大数据时代。01-18
教育对于“冰花男孩”，祝福、捐款都令人感到温暖，但更重要的是整体问题的解决，这是我们应始终保持的关注方向。01-18
教育教育要有新作为，必须以未来为导向，专注基础教育发展趋势，面向未来，以更好的教育完成立德树人的根本使命。01-18
教育对于语文来讲，过去推荐了14篇，现在变成了72篇，是在评估学生的学习能力基础上，对加强传统文化的具体落实。01-18
教育刘萍认为，过于讲究形式的年终总结不仅不能起到回顾和考核的目的，还会增加员工的负担。01-18
教育眼下，正值本市流感高峰季，由于“中招”的大部分是孩子，这段时间也就成了儿童医院最忙的日子。01-18
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产用抬高的设计做出开放式的功能分区，在拐角的小角落做出墙柜，不因空间的充足而轻视空间的利用反而让这里更加值得玩味更加充实。01-19
房产更为抓人眼球的是绿色植物墙的巧妙装饰，鲜活的绿意为家居空间带来了蓬勃的生命力，营造出舒适悠然的居住环境。01-19
房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-18
房产孩子们的世界是无忧无虑的，为了给他们创造一个健康轻松的成长环境，一间有活力的儿童房必不可少。01-17
房产比如羊头、油画水、彩画、工业模型等细节在关键时刻起到作用了，试着用它们装饰，会有意想不到的效果。01-16
房产圆形的小餐桌显得十分轻巧，一盏像花盆一样的吊灯轻轻垂下，清新又自然。01-15
房产整个空间的功能布局看似一个整体，却在内部分化出了多个不同区域，体现了一种不羁的家居生活态度。01-15
房产白墙以橘色家具及黑色立灯跳色，简单塑造玄关意象，也传达了年轻夫妻的生活品味。01-12
房产客厅的前方是隔开的阳台，背面则是卫浴室，一处墙面用玻璃砖代替，增加了卫浴室的采光，和白色墙面比起来更显通透。01-12
房产不再是纯粹的白面墙，“凸”型的电视墙，立体3D感灵活呈现，两边的利用置货架进行完美装饰。01-11
房产经常听朋友吐槽，说新房入住后，发现不少房间的灯饰安装得不太理想，照明不太舒服，重新装修又怕麻烦。01-10
房产客厅与卧室之间用镂空木板隔断来划分，隔断两侧留出了二者之间的通道，具有对称的美感，让空间显得更加明亮宽敞。01-09
汽车远程监控功能、智能安防功能、紧急救援功能等多项功能，通过手机可以远程操控闭空调、发动机、开锁等。01-19
汽车雪铁龙计划推出一款全新旗舰轿车，以取代C5与C6。尽管去年雪铁龙在华销量下降了47.3%，但中国仍是该品牌的第二大全球市场。01-19
汽车A7配备涡轮增压3.0升V6发动机和7挡双离合自动变速器，功率高达340马力，峰值扭矩为369磅-英尺。01-18
汽车君马品牌首款战略车型——轿跑SUV S70在上海发布上市，新车共推出7款车型，售价区间为8.19万元-11.59万元。01-18
汽车福特Mach1是其对电动汽车投资增加一倍的关键部分，从40-50亿美元增至110亿美元，略微延长了投资期限到2022年。01-17
汽车新车型将搭载更大的电池组，续航里程进一步提升。新车即将在美上市，其定价范围从入门级EV-e2的33,145美元到顶配EV 车型的36,845美元。01-17
汽车为抢占新一轮制高点，把握未来业务发展趋势和机遇，一汽-大众大众品牌正以新的区域模式、新的业务单元、新的人事变革，打造全新的体系。01-16
汽车2018北美国际汽车展于13日至28日在底特律科博会展中心举行，其中14日至16日为媒体预展。01-16
汽车单独摇号、专用号牌、免购置税……坐享众多政策红利的新能源车，近年来可谓风光无限，销量也成倍增长。01-15
汽车大众旗下的保时捷将开发电动超级跑车平台，可同时用于大众旗下的奥迪和兰博基尼，但具体细节大众集团还未透露。01-15
汽车现代最近推出了一款类似奔驰AMG和宝马M的高性能N子品牌，但目前尚不清楚该款混动跑车是否属于该品牌。01-14
汽车新能源汽车12月生产14.9万辆，1-12月累计生产79.4万辆，环比增长17.9%，同比增长68.5%同比累计增长53.8%。01-12