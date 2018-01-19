西安户籍新政2.0版试运行 学历落户仅需身份证和毕业证

西部网讯 “西安全市实行学历落户，只凭两证（身份证、毕业证）就可办理。”今天（1月19日）这一消息被证实，意味着西安落户手续在2018年伊始被进一步简化。
消息显示，“大中专毕业生落户，只需要提供毕业生本人身份证、毕业证，即可前往就近派出所办理，此次落户政策面向应届、往届毕业生。本科生45周岁以下（含45岁），大专毕业生35周岁以下（含35岁）都可落户，有房子的直接落家庭户，没有房子的可以落集体户。”
西部网，陕西头条记者了解到，西安市公安局户政部门已于今日开始实施新政策试运行。西安市公安局治安管理局负责人表示，群众在办理户籍业务时，第一次递交的材料审核如果没有问题，省内的在窗口当场可办结，省外的当场给核发准迁证。
记者随后联系到了西安市公安局未央分局大明宫派出所副所长张雷，他表示，大明宫派出所从今天一上班就开始按照新的要求实行，截止下午4点，已经受理了36名前来办理学历落户群众的材料。
“之前需要户口本的原因是要审核填写现在的户口地址和准备迁入的户口地址，现在则只需要自己准确填写就可以。”张雷告诉记者，“两证落户”和之前相比，不需要群众提供现有的户口本，“我在这里也需要提醒广大前来办理学历落户的群众，如果之前有办理过户口迁移，而身份证地址与迁移后户口所在地不一致时，填写户口所在地时一定要填写现在的户口所在地。”
在长安分局郭杜派出所，户籍民警郑燕鸿今天受理了14名前来办理学历落户的群众，她告诉记者，之前很多外地毕业生想办理落户都需要回原籍将户口本取来，非常的麻烦，现在实行新的政策之后就完全不用来回奔波，“今天有一名外地群众前来咨询有关学历落户的政策，因为没有带户口本，她也没打算办理，结果在了解了刚刚施行的新政策之后，她现场就办理了落户手续，非常兴奋。”
据悉，自从2017年西安出台了“史上最宽松落户政策”，对普通大中专院校毕业生落户等一系列落户条件做出调整后，在调整后的9个月时间里，西安共迁入18.6万人，其中学历落户近10万人，占户籍新政落户总人数的80.64%。
户籍迁移咨询电话
西安市局户籍咨询：029-86751622
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新城户政大队：029-86752433
碑林户政大队：029-86752079
莲湖户政大队：029-86752868
灞桥户政大队：029-86758103
未央户政大队：029-86757844
雁塔户政大队：029-86772126
阎良户政大队：029-86759615
长安户政大队：029-86750725
临潼户政大队：029-86758559
高新户政大队：029-86753982
经开户政大队：029-86757233
站前西广场所：029-86753550
周至户政大队：029-87156123
户县户政科：029-84825505
蓝田户政大队：029-86758839
高陵户政大队：029-86759785
航天秦宇所：029-86754515
沣东户政大队：029-86774077
浐灞户政大队：029-83622062
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