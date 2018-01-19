西安科技八路拆迁扬尘铺满街，雾霾天为何作业？

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 朱经纬 赵越）今天（1月19日）中午11点半，记者来到西安市科技八路附近的陈林村村口，百米开外机器的轰鸣声听得一清二楚，而附近商户告诉记者，让他们不能忍受的除了这恼人的噪音，还有漫天的尘土。

附近商户：“今天有太阳，本来门是开着的。我今天没开，不敢开，一开灰全进来了。”

附近商户：“咋可能没有灰，一拆垮下来都是灰。”

附近商户：“这都雾霾了，还在拆。”

围挡内，一台大型机械正在对楼体进行破石拆除，每一处墙体的倒塌都伴随着大量尘土扬起。尽管现场备有两辆洒水车对破拆部位进行喷洒作业，但是相对于大面积的灰尘，两只水枪开足马力，效果却不甚理想。

附近商户：“昨天是简易房，外面是白灰，起皮呢，然后一拆，我坐在这边看人走路就看不见人，全是灰。”

附近居民告诉记者，今天的拆迁从早上七点多就开始了。尽管大伙儿怨声载道，但拆迁工作依旧是有条不紊地进行着，而在工地出入口，记者见到了几位身着城管制服的工作人员。

城管执法人员：“拆迁要持续到什么时候？”

现场工作人员：“这你得问拆迁办的人，我们这边还不太了解。他这边拆的快的话，不到一个礼拜。”

正当记者打算对拆迁项目的具体情况及拆迁行为是否合规的问题咨询城管执法人员时，两位执法人员上了一辆车离开了。而就在这时一旁的工作人员，悄悄向记者道出了拆迁的缘由。

拆迁现场工作人员：“都要拆，现在这个地盘影响中建呢，这块中建管廊施工是个重点项目，必须得抓紧时间拆。”

在附近走访后，记者发现拆迁工地附近，确实有一处地下综合管廊建设的项目，但在围挡上清晰张贴有“因治污减霾停止施工，延期手续正在办理”的标语。当记者质疑，为什么眼前的拆迁项目没有执行11月15号至3月15号之间的禁土令时，工作人员表示情况特殊。

拆迁现场工作人员：“这两天走绿色通道，都是特批的。现在进入冬防期了，你看其他项目都停着呢。”

可即便是特事特办，也不能任由拆迁扬尘如此任性，影响附近居民的正常生活。说起这两天弥漫在这个街道的扬尘，工作人员表示也很无奈。

拆迁项目工作人员：“大的方向可以，小的方向我们也没法处理。”

在现场记者并未见到相关的绿色通道证明或者是特批手续，那么这处工地的拆迁行为究竟是否真的合规？随后，我们电话联系了12342城管热线。

12342城管热线：“这个地点是审批过的，在冬防期内可以涉土施工。”

下午1点多记者离开时，工地正在向外运送方管钢架，拆迁处于暂停的状态，但保安表示下午拆迁工作还会继续。附近居民和商户们表示，政府项目他们支持，但是这样的扬尘，如果真的要持续一周，他们日常生活又该如何保障呢？

拆迁项目工作人员：“我们到时候只能让洒水车多洒点水，确保在湿区作业。”

编辑： 张娟