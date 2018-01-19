正做饭燃气灶面板突炸裂 售后：属于正常现象

正做饭燃气灶面板突炸裂。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 赵杨梅子）居家过日子，做饭少不了，可对于西安南郊的李女士来说，今天（1月19日）中午刚打开火架上锅，却发生了意想不到的事。
李女士 ：“今天中午正做饭呢，‘嘭’一下面板就炸了。炸到我手上，把我吓了一跳。”
瞬间燃气灶的面板就成了蜘蛛网状，四周炸开的玻璃渣正好嘣着李女士的手，还好没有划破。惊魂未定的李女士赶紧翻出购物小票，这个三角牌的家用燃气灶具是和抽油烟机一起购买的，一共3488元，购买时间是2015年3月13号，保修期为一年。
李女士：“说这个一年保修期过了，我说保修期过了，也不能做饭做着做着炸了吧。”
三角厨卫售后工作人员：“炸了有几种可能性。第一种使用不当造成的，还有就是异物砸着它，受力不均匀炸的，还有就是玻璃的自然爆破率，就是万分之三。”
李女士说平时做饭都很爱惜，今天也是正常操作。
三角厨卫售后工作人员：“能投入到家庭使用都是层层把关的，所以这个属于正常现象。”
记者：“灶台（面板）炸了，还属于正常现象吗？”
三角厨卫售后工作人员：“对，玻璃本身有概率在里面，和使用受力都有关系。这种也不会把人炸伤，即使炸了也是蜘蛛网的那种。”
听了客服的解释，无奈的李女士只好联系当时购买灶具的商场，工作人员也回复会尽快联系三角牌厨卫的厂家售后尽快处理此事。
编辑： 张娟
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