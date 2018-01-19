西安市场大品牌机油调查：以假乱真的“冒牌油”。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）机油、润滑油，是每辆汽车发动机保养的必须品，油的质量更关乎所有车主的行车安全，最近有人爆料，西安市场上备受顾客青睐的大品牌机油，竟然存在不少假货。
爆料人：“现在汽配城市场中，机油、润滑油真假混卖的情况多的很，商家自己买的散油，贴个名牌的商标就开始卖，把那个叫副厂油。”
机油、润滑油关乎着每一辆车的行车安全，而当车主对自己爱车进行保养的时候，一般都会选择大品牌或者是大厂家的油品，而爆料人口中所说的这个副厂油，实际上指的就是这些打着大品牌的名义，实则卖着假冒的产品。今天（19日），记者来到了位于西安玉祥门的海纳汽配城，看看在这个汽配城当中，是否有商家正在售卖着这些假冒副厂油品。
海纳汽配城在西安本地行业中，规模可以说名列前茅，其中售卖各类柴机油、液压油的商铺不在少数。为了迎合市场，店内主推的油类品牌都是长城、壳牌、美孚这类普通市民都耳熟能详的大品牌。
商家：“红壳中桶是吧，中桶柴机油18升，给你290元。长城46号是255元，CF黑霸王贵一点是310元。”
刚才这位老板口中所说的这些油品在市场的走货量最大，包括柴机油、液压油两种类别。涵盖了壳牌、长城、美孚这三个令人耳熟能详的大品牌。关于价格也正是行业内的通价，普通顾客要是再想讲价就很困难了。
记者：“能便宜不？”
商家：“都是原厂，假一罚十的。”
记者：“有便宜点的没？”
商家：“没有副厂油。”
记者本想压压价，可没想到副厂油这个在行业内十分敏感的词语，就这么轻易的从一些店家的口中说出。虽说商户的本意是想和“副厂”二字撇清关系，可也足以见得，副厂油在汽配城中早已不是什么新鲜事。问的多了也就有商家表示，价格相对低廉的“副厂油”有的卖。
商家：“肯定没有人家原厂的质量好吧。”
记者：“那关键是真的，还是假的？”
商家：“油肯定是真的，油不会有假的。其实就是不是那个牌子，是另外封装的。”
这家老板表示，各大品牌的正品油，副厂油他们都有售卖，价格基本都是相差50元。副厂油他们店里不摆，顾客预定后去库房拿，不过这油品的质量肯定有些差距。
商家：“人家里面装啥我也不知道，反正你一般情况下买东西，你要好的就给你好的。”
爆料人：“市场上卖副厂油的进货渠道都是差不多，都是找人买个假油桶，再去找人罐油，灌油的地方我给你说。”
编辑： 张娟
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