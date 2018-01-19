西安五路口环形人行天桥开始拆除 预计2月8日结束

西安五路口环形人行天桥开始正式拆除。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励）西安市五路口环形人行天桥今天（1月19日）上午正式开始拆除，这座有着32年历史的地标建筑结束了自己的历史使命。

记者上午8点到达现场时，市政工作人员正在对人行天桥上的附属工程进行拆除。由于天桥拆除进行了围挡，周边不少市民在天桥下拍照留念。

西安市民：说今天拆了，我就过来看看，在这里住了几十年了，当时这个路窄，现在路拓宽了，觉得这个天桥碍事了，现在有地铁的地下通道也就够用了。

西安五路口环形人行天桥建于1986年,是西安第一座环形人行天桥。目前，随着地铁1号线、4号线五路口站东南出入口的贯通,五路口十字地铁站已具备行人过街的功能。行人可以通过地铁地下通道通行。据西安市政设施局工程管理处朱剑波介绍，这次拆除施工计划从今天（1月19日）到2月8号结束，采取24小时不间断施工。

朱剑波：“在前期我们研究对当时竣工图纸经过后期的精密计算，现在已经全部解决，能够安全顺利的拆除，为了减少对交通的影响，我们晚上12点到早6点进行拆除主梁的吊装，白天主要是桥面上进行破除工作，对交通影响不大。

市政人员提醒市民，施工期间将设置临时交通隔离设施及交通导向牌，并安排专人进行交通疏导，过往车辆可按照导向牌提示绕行，行人可以从地铁站的地下通道通行。

编辑： 张娟