网络PK实体丨延安市民办年货吐槽停车难 品类有限价格略高

调查员在延安走访调研。

受访的130人中，有23%的人习惯于网上购物，34%的人同时进行着网络购物和实体消费。

网上商超商品的许多优势令消费者满意。

随着现代物流业不断发达，网上超市让消费者添补家用变得更加便捷，线上电商与线下实体竞争也日趋激烈，为了解消费者对两者的真实评价，西部网特推出“超市消费大调查”，分别走进渭南、宝鸡、榆林、延安、汉中、咸阳等6市实地展开问卷调查，从价格、品类、消费体验以及售后等多维度进行走访，还原陕西地市线下超市的生存现状。

西部网讯（记者 刘望）还有不足一个月就将迎来新春佳节，不少市民已经开始置办起了年货。1月16日，西部网、陕西头条调查小组走进延安，通过街采和超市走访，发现延安消费者网购主要集中在年轻人中，不少市民认为购买年货最烦实体商超品类有限、停车排队。

实体商超品类有限 停车排队让消费者分外头疼

雷先生是建筑工人，常年在外从事建筑工作，这两天气温太低，工地就提前放假了。往年冬季回家，雷先生都要给儿子带玩具，而今年他回家就没有带。“路上远，大件小件的坐车不方便，买回来的玩具不一定能买到娃娃心上，不如回家在网上买，让娃娃自己挑。”雷先生说，他今年在外打工终于学会了在手机上买东西，这次回来刚好可以感受一下网购的方便快捷。

如果说雷先生是网购界小白的话，“90后”的林方方同学可算是网购“老司机”了。在重庆求学的林同学放寒假回到了延安，也把自己在学校时的网购习惯带了回来。“今儿早上还买了一块腕表，大概明天就能到。”林方方说，自己觉得逛超市太麻烦，“我妈非要拉着我跟她逛超市，东挑挑西捡捡，可麻烦了，我觉得能在网上完成的绝对不会跟我妈去超市。”

李师傅是出租车驾驶员，平时喜欢给车上买买香水之类的小饰品，虽然实体超市也有售，但是排队和停车却成了困扰他的问题。“我喜欢装饰我的车，但是去超市买东西停车太麻烦，延安市区面积小路面窄，正常开车都费时间，我还不如把逛超市的时间省下来多拉两个座儿呢。”李师傅说，自己逛超市买一件车饰所花的时间要是用来跑车，自己可以挣回三件车饰钱。

调查员在延安走访调研。

实体超市由于结账时需要排队逐渐使市民丧失购物的乐趣。

实体超市由于结账时需要排队逐渐使市民丧失购物的乐趣。

春节将至 延安市民在网上不买蔬果买实惠

随着春节的临近，很多延安市民已经开始提前准备年货。在延安市建行街做旅行社的张大姐已经开始谋划着在网上办年货了。“有些东西可以提前买就买了，免得年跟前人多太拥挤。”在张大姐看来，年货不止是吃货，像面膜、小电器之类的东西也算是年货，相比实体店也能便宜许多，所以她早早就买了，准备过年期间再用。

唐女士也是一位网购达人，她在网上购买了许多过年需要的东西，但果蔬不包含在内。“食品讲究新鲜，提前一天去实体超市购买就可以了，网上适合买一些干果之类的年货，像瓜子啊开心果啊什么的，蛮实惠的。”离春节还有一个月，唐女士趁着快递员没放假，提前买了核桃和巧克力，“年跟前实体店肯定要涨价，现在提前在网上买还实惠一些，过日子肯定要省一些。”

根据线下采购体验，测试人员在凤凰广场购买了390元的物品，包括文具、洗衣液、饮料、食品和玩具等常见消费品，经过线上同款产品比价，线上购物大约节省64元钱。问卷调查数据也显示，72%的受访者认为实体超市价格虚高。

在延安从事商超零售业务20余年的高玉辉表示，相比于关中地区，延安的市民网络消费起步较晚，但起点也高，这让延安市民的消费习惯更加垂直化，市民网络购物的喜好也体现的比较明显。“吃的新鲜果蔬大家都想眼见为实，用的东西大家在网上精挑细选，找性价比最高的商品，集中构成延安市民不同的消费习惯。”

调查员在延安走访调研。

47%的消费者更信赖京东超市。

43%的网上超市购物的消费者，更愿意享受快捷的物流。

数据说话：快捷物流和商品质量使京东赚得口碑

1月16日，记者在延安市区随机走访了30名消费者，年龄集中在23—50岁之间，男女各占一半。受访的130人中，有23%的人习惯于网上购物，34%的人同时进行着网络购物和实体消费。网上购物平台丰富的商品种类以及省时省心的售后服务赢得了老区人民的喜爱，尤其是日用品和电器，成为延安市民心目中的“潮品”。

而实体超市由于结账时需要排队逐渐使市民丧失购物的乐趣，67%的市民需要排10—20分钟的队才能结账走出超市，更有23%的市民排队时长超过20分钟，使得消费体验逐渐下降。在有网络购物经验的人群中，47%的消费者更信赖京东超市，超过了备选选项中其他两个网上超市的总和。

而43%的网上超市消费者，更愿意享受快捷的物流，同时也最满意京东超市等平台在内的物流速度。此外，网上商超商品的质量也能令消费者满意，能否送货上门以及满意的理赔成为延安消费者的新期待。

编辑： 刘望