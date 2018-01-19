去年前11月陕西外贸进出口总值达2461.65亿元

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（1月19日）从陕西省统计局了解到，2017年，全球经济温和复苏，陕西省外贸方式实现积极突破，为外贸发展注入新的活力。2017年1-11月，全省外贸进出口保持快速增长，对外承包工程、对外劳务合作向好，利用外资增速稳步推进，国际旅游市场平稳运行。

外贸进出口增速再次走高

据西安海关统计，2017年1-11月，全省实现外贸进出口总值2461.65亿元，同比增长37.9%，较1-10月提高3个百分点。其中，出口总值1496.04亿元，同比增长60.1%，进口总值965.61亿元，增长13.6%，实现贸易顺差530.43亿元，贸易顺差额较上月继续扩大97.7亿元。

2017年1-11月，全省一般贸易进出口617.70亿元，增长30.2%，占全省外贸总值的25.1%。其中，出口352.90亿元，增长36.3%，占出口总值的23.6%；进口264.81亿元，增长23.0%，占进口总值的27.4%；一般贸易实现顺差73.87亿元。

私营企业外贸活力不减

2017年1-11月，外资企业进出口总值1727.80亿元，增长33.1%，占全省外贸总值的70.2%。其中，出口1001.93亿元，增长53.5%，占出口总值的67.0%；进口725.87亿元，增长12.5%，占进口总值的75.2%。

私营企业进出口489.38亿元，增长71.4%，较1-10月提高9.3个百分点，占外贸总值的19.9%。其中，出口368.95亿元，增长127.0%，较1-10月提高23.1个百分点，占出口总值的24.7%；进口120.43亿元，下降2.1%，占进口总值的12.5%。

国有企业进出口243.16亿元，增长21.2%，占外贸总值的9.9%。其中，出口124.77亿元，增长5.1%，占出口总值的8.3%；进口118.39亿元，增长44.5%，占进口总值的12.3%。

外商投资增长稳步提升

2017年1-11月，陕西新设立外商投资企业164家，增长54.7%，较1-10月提高3.7个百分点；合同外资87.32亿美元，增长133.9%，较1-10月提高71.6个百分点；实际利用外资48.57亿美元，增长17.3%，较1-10月提高4.7个百分点。

国际旅游市场平稳增长

2017年，陕西在全域旅游的积极推动下，全省国际旅游市场稳步增长。据旅游部门统计，2017年1-11月，陕西接待入境游客362.91万人次，增长13.4%，国际旅游收入20.2亿美元，增长14.8%。

编辑： 熊惠玲