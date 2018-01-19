西部网讯 1月19日上午，2018年全省文化局长会议在西安召开。会议全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委十三届二次全会精神，传达学习全国文化厅局长会议精神，总结2017年全省文化工作，安排部署2018年工作。省文化厅厅长刘宽忍作工作报告，厅党组书记明平英主持会议，副厅长唐利如、驻厅纪检组组长金育欣、副厅长盛义军、副巡视员崔天民出席。

刘宽忍首先传达了全国文化厅局长会议精神，并对2017年全省文化工作进行了总结。他指出，过去的一年，省文化厅和各级文化部门在省委省政府的领导下，认真迎接学习宣传贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”，落实“五新”战略，助力脱贫攻坚，建设“文化陕西”，成功举办第四届丝绸之路国际艺术节、第八届陕西省艺术节等重大文化活动，文艺精品创作繁荣发展，公共文化服务体系建设稳步推进，传统文化保护传承取得突破，文化产业转型升级健康发展，现代文化市场服务监管有序，文化陕西对外新形象有力彰显，党风廉政建设任务有效落实，为全省经济社会发展营造了良好的文化氛围，文化部、省委省政府以及社会各界给予了充分肯定。

针对当前我省文化工作面临的新形势新要求，刘宽忍从新思想需要发展新理念、新时代需要解决新矛盾、新目标需要拿出新作为、新阶段需要实施新举措等四个方面对全省文化工作者提出要求。他指出，要进一步坚定文化建设的信心，更要清醒地看到当前全省文化发展存在的不平衡不充分的问题，认清形势找准问题精准发力。

在部署2018年全省文化工作时，刘宽忍强调，2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全省文化工作者要用新时代新思想新要求统领文化陕西建设，繁荣兴盛社会主义文艺创作，不断优化完善现代公共文化服务，深入保护传承弘扬传统文化，持续拓宽文化产业发展渠道，提升文化市场管理服务水平，夯实对外文化交流合作平台，努力在新时代开创我省文化建设新局面。

明平英在会议总结中就贯彻会议精神提出三点要求：一要提高政治站位，将学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务。二要强化问题导向，进一步突出工作重点，精准发力、补齐短板。三要夯实工作责任，确保文化建设各项任务落细落小落到实处。

省政府办公厅、省财政厅、省审计厅有关负责同志，各设区市、杨凌示范区、韩城市、西咸新区文化（广电新闻出版）局及所属演艺集团主要负责同志，陕西演艺集团主要负责同志，西安音乐学院、西安美术学院、陕西艺术职业学院负责同志，省文化厅机关各处室、厅直属各单位及附设事业单位主要负责同志参加会议。

编辑： 刘璞华