产学研深度融合 陕西5家校企共建新型研究平台授牌

5家新型研发平台被授牌。
西部网讯（记者 熊惠玲）让“企业进校园，成果出校园”，今天（1月19日）上午，陕西省产学研深度融合校企共建新型研发平台工作推进会在西安召开。
会上，宣读了延长——西大先进技术研究院 、中联西北院——西安交大能源环境与建筑节能联合研发中心、陕西省膜分离技术研究院、陕西烽火——西电通信技术研究院、陕西富硒循环农业发展研究院5家校企深度融合新型研发平台的批复，陕西省科技厅厅长卢建军为5家新型研发平台授牌。
校企融合优势资源共享 用机制创新带动科技创新
西北大学校党委书记王亚杰说，党的十九大报告明确提出要“深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系”。这标志着科技创新与经济社会发展的关系由“面向依靠”向深度融合、支撑引领的重要转变，这对于高校、企业等各类创新主体间的协同创新能力提出了更高的标准和要求。
“西北大学和延长石油集团共建的先进技术研究院是我省最早筹建的校企共建新型研发平台。”王亚杰说，在建设过程中，我们着力发挥各自资源和科技优势，努力通过机制创新带动研究院的科技创新、产出创新。
他说，我们树立项目先行的理念，创新知识产权的收益分配机制，鼓励企业千人落户高校，在项目、分配和人才等方面深化机制创新，努力使科技和政策机制这两个轮子都更好地转起来，不断形成拳头产品，实现产业化发展，产生规模效益，真正把研究院做实做强，为延长的转型升级提供战略支撑。
40个新型研发平台已启动
“全省技术合同交易额达922.55亿元，省内转化技术合同数同比增长35%，合同就地转化率达到49%；就地转化金额305亿元，占比同比增长8.76%。”陕西省科技厅厅长卢建军介绍说，我省科技资源富集，但存在“三强三弱”特点：一是中央强，地方弱。二是关中强，陕南陕北弱。三是高校院所强，企业弱。
他说，“我们现在要积极构建以企业为主体的从小微企业孵化、中小企业研发服务、骨干企业创新能力提升到重点产业领域共性技术研发服务的企业全生命周期服务体系，通过产学研深度融合，解决科教、军工等优势潜能释放不充分问题，推动产业结构优化调整。”
“在充分调研和积极探索的基础上，我们支持企业联合高校在校园内建立以企业为需求、投入、管理、市场主体的‘四主体一联合’新型校企研发平台。目前，50多家龙头企业、科研院所联合22所高校的近40个新型研发平台已启动筹建工作。”他说，通过大家一年的不懈努力，新型研发平台建设已初显成效，希望各平台的校企双方不断探索体制机制创新、激发创新人才新活力，推动平台高效发展，支撑企业转型升级、产业迈向中高端，为落实“五新”战略任务目标，实现追赶超越走在前列做出更大的贡献。
编辑： 熊惠玲
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