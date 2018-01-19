陕西网络问政能力12月区县榜。

西部网讯（记者 周到）2017年12月，西部网《民生热线》栏目与陕西54个区县（开发区）单位进行了网络问政对接。

根据各区县（开发区）留言热度、回复情况和解决程度的综合评定，西安市高陵区、西安市鄠邑区分别以总分98分、97.3分位居陕西网络问政能力12月区县榜第一、第二名。

30个县区实现有问必答

2017年12月1日至12月31日，西部网“民生热线”栏目共收到1231条网友的问政留言，其中有效留言有346条，有186条涉及区县（开发区）。

截止到2018年1月18日24时，186条留言中，有142条得到了县区（开发区）相关部门的回复，回复率为76.3%

根据陕西省各区县（开发区）回复率测算，西安高陵区、宝鸡麟游县、咸阳长武县、延安黄陵县、汉中城固县、安康汉滨区、商洛丹凤县等30个县区（开发区）回复率为100%。均做到了有问必答，及时回应网民关切。

根据统计，西安浐灞生态区、咸阳礼泉县等县区（开发区）的回复率较低，请相关部门予以关注。

另外，洛南县、凤翔县、秦都区、勉县、秦汉新城、汉阴县、紫阳县、洋县、西乡县、宝塔区、洛川县、华州区12个县区回复率为0。其中，洛南县有10条网友问政信息均未得到回复。

鄠邑区排名上升明显

根据《陕西网络问政能力排行·区县榜》统计，12月综合排名前十的区县（开发区）分别为西安市高陵区、西安市鄠邑区、西安市曲江新区、咸阳市长武县、西安市临潼区、西安市高新区、西安市碑林区、延安市黄陵县、西安市周至县、咸阳市泾阳县。

在陕西所有区县（开发区）中，西安市鄠邑区的综合排名上升速度最快，从11月第十七位的直接升至第二位。根据数据对比，鄠邑区的留言量、解决程度、解决时效等指标都有明显提升。

咸阳市长武县、延安市黄陵县均为第一次进入县区问政榜单前十名。针对“聚源小区1号楼4单元室内温度只有14度”的问题，黄陵县相关部门回复，因供热管网堵塞导致供暖不达标，问题已经解决；针对“长武县2路公交车到站不停”问题，长武县回应，驾驶员被罚款200元，并通报批评。

另外，秦都区、浐灞生态区、洛南县等县区（开发区）连续两期排名不佳，请予以关注。

高新、礼泉、丹凤等回复快

根据《陕西网络问政能力排行·区县榜》留言热度统计，长安区、雁塔区、鄠邑区、高陵区、洛南县、蓝田县、莲湖区等县区的网友参与网络问政热情最高。

西安高新区、咸阳礼泉县、咸阳泾阳县、咸阳乾县、咸阳长武县、西安新城区、商洛丹凤县、阎良航空基地、渭南大荔县回复速度最快，从问政信息发布到获得解答不到24小时，解决时效得分均为100。

另外，西安雁塔区、未央区、临潼区、曲江新区、蓝田县，咸阳长武县、泾阳县等县区也均能主动收集网友的问政信息并及时回复。

而根据区县问政信息解决程度显示，安康汉滨区、西安莲湖区、西安雁塔区、西安蓝田县、宝鸡岐山县解决程度最高，及时解答了“独生子女保健费发放”、“杏园北路园湖曲小区垃圾乱堆”、“中环国际城停电的日子还要多久”、“煤改电补助政策标准是什么”、“奶牛场污水致果树死亡”等问题，网友满意度高。