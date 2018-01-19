陕西新华出版传媒集团荣获6项中国出版政府奖

西部网讯 1月17日，国家新闻出版广电总局发布《关于第四届中国出版政府奖表彰决定》。陕西新华出版传媒集团在本次评奖中取得重大突破，获得了6大奖项，创造历史最好成绩，充分彰显了陕西出版业的综合实力和良好形象。
中国出版政府奖是我国新闻出版领域的最高奖，每三年评选一次，旨在表彰和奖励国内新闻出版业优秀出版物、出版单位和个人。该奖项是2005年出台《全国性文艺新闻出版评奖管理办法》后始施行，首届中国出版政府奖于2007年颁出。
此次陕西新华出版传媒集团获得的6个奖项分别是：三秦出版社出版的《中国蜀道》《陕西金文集成》，陕西人民教育出版社出版的《空间科学发展与展望丛书》获得“图书奖”；集团党委委员、陕西人民出版社社长惠西平获得“优秀出版人物奖”；陕西人民出版社出版的《中国少数民族法史通览》获得“图书奖提名奖”，《日本味儿》获得“装帧设计奖提名奖”。
本届中国出版政府奖评选是陕西新华出版传媒集团自成立以来入选奖项数量最多、门类最全的一次，特别是在“图书奖”方面，集团获奖数量在全国出版集团中名列前茅。
近年来，陕西新华出版传媒集团坚持正确导向，始终把社会效益放在首位，大力实施精品出版战略，策划出版了一系列弘扬主旋律、传播正能量的精品力作，在国家各类出版奖项评选中取得不菲成绩，收获了累累硕果，进一步提升了“陕版图书”的影响力，得到了各级主管部门和领导的充分肯定。（通讯员 张志方）
编辑： 刘璞华
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