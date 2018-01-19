2017中国"堵城"排行榜出炉 西安排名13周末最堵

西部网讯（记者 王惠）1月18日，高德地图联合交通运输部科学研究院、阿里云发布《2017年度中国主要城市交通分析报告》。报告显示，2017年全国城市拥堵趋势下降，年度“首堵”再次归属济南，西安排名第13位，比2016年上升了两位。

同比2016年 全国78个城市拥堵持平或下降

报告采用“拥堵延时指数”作为城市拥堵程度的评价指标（注：拥堵延时指数=出行旅行时间/自由流（畅通）旅行时间，指数越高表示越拥堵）。从报告上可看出，2017年全国城市拥堵整体趋势下降，较2016年下降2.45%，拥堵程度接近于2015年。同比2016年，51%的城市拥堵下降，27%的城市拥堵基本持平，22%的城市拥堵出现上涨，总体来看，全国拥堵趋势向好。

2017年中国十大堵城中，济南以2.067的高峰拥堵延时指数再次成为排行榜第一名，第二到第十名分别为北京、哈尔滨、重庆、呼和浩特、广州、合肥、上海、大连、长春。其中呼和浩特、合肥和长春首次进入“中国堵城TOP10”。

超大、特大城市和大、中型城市中，北京和济南分列第一，大、中型城市年度拥堵排名中，西安位于第七位，拥堵程度相对较低。

2017年尾号限行城市中 西安缓堵效果最好

报告显示，实行尾号限行的城市中，西安拥堵下降的幅度最大，达到13.1%。而成都限行后拥堵仅下降0.9%，效果最弱。

从全国重点城市向周边扩散变化势态的分析中可以看到，西安市的中心城区新城区、碑林区、莲湖区，拥堵有小幅下降，其他区域拥堵有上涨的趋势。

预测：2018年全国42%的城市更拥堵 西安周六最堵

报告在总结了2017年中国城市的拥堵情况之后，也对2018年的拥堵趋势做了预测。

预测显示，2018年全国42%的城市拥堵将呈现上升趋势，58%的城市拥堵呈现下降或持平，其中惠州、长春两城市拥堵预警排名较高，无外因条件下城市拥堵加剧的可能性较大。西安没有进入2018拥堵趋势加重的前十名。

此外，西安市民周末出行时还是要提前做好准备，因为该报告中预计，2018年西安拥堵趋势最严重的三天将会是周六、周五、周日。

编辑： 张娟