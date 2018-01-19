西电第十二次党代会开幕 开启一流大学建设新征程

1月19日上午，中国共产党西安电子科技大学第十二次代表大会正式开幕。
西电党委书记郑晓静院士作工作报告。
西部网讯（记者 彭芬） “新时代需要新部署，新时代需要新作为。我们确立的中长期发展目标是：奋力追赶超越，努力把学校建设成为特色鲜明一流大学，为实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出西电贡献。”
今天（1月19日）上午，中国共产党西安电子科技大学第十二次代表大会正式开幕，西电党委书记郑晓静院士代表中共西安电子科技大学第十一届委员会向大会作了题为《立足新时代绘写新篇章 奋力开启特色鲜明一流大学建设新征程》的工作报告。
实施追赶超越“三步走” 建设特色鲜明的世界一流大学
郑晓静在报告中回顾了西安电子科技大学自第十一次党代会以来的发展历程。她说，在教育部党组和陕西省委的正确领导下，党的全面领导和党建工作进一步改进和加强，学校人才培养能力和质量不断提升，学科实力和科研实力不断增强，人才队伍结构不断优化，国际化办学不断取得新进展，内部治理和资源保障能力不断迈上新台阶，师生幸福感和获得感实现新突破，学校办学能力和办学水平得到了快速提升，为创建特色鲜明一流大学打下了坚实基础。
郑晓静指出，西安电子科技大学提出了追赶超越的“三步走”中长期战略设想：第一步追赶期，到2021年，建党100周年之际，努力跻身一流大学建设行列；第二步超越期，到2031年，建校100周年之际，进入特色鲜明一流大学前列；第三步领先期，到21世纪中叶，建国100周年之际，学校整体实力位居特色鲜明的世界一流大学行列。
郑晓静强调，在开启西电发展新征程中必须落实全面从严治党要求，以党建为统领，推进学校战略大发展。郑晓静指出，党的十九大提出了新的行动纲领，给西电指明了前进方向、提供了强大动力。全体师生要不忘初心、牢记使命、抓住机遇、砥砺奋进，要大力发扬“艰苦奋斗、自强不息，求真务实、爱国为民”的西电精神，用汗水和心血创造无愧于伟大新时代的业绩。
将选举产生西电第十二届党委委员、纪委委员
开幕会由西安电子科技大学校长杨宗凯主持。教育部办公厅副主任黄兴胜、陕西省委高教工委书记董小龙到会祝贺并讲话。
西安电子科技大学党委副书记、纪委书记任应坤代表中共西安电子科技大学纪律检查委员会向大会作了题为《加强党风廉政建设 为建设特色鲜明的一流大学提供坚强保证》的工作报告。
据悉，本次党代会将于1月20日闭幕，会议将通过“两委会”工作报告决议，并选举产生西安电子科技大学第十二届党委委员、纪委委员。
编辑： 彭芬
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