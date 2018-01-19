长征十一号运载火箭升空 陕航天科技四院提供发动机

长征十一号运载火箭升空。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 王剑）1月19日12时12分，由在陕的航天科技四院提供四级固体发动机的长征十一号运载火箭在酒泉卫星发射中心升空，成功将吉林一号视频07星、08星和四颗小卫星精确送入预定轨道，发射取得圆满成功。此次发射是我国长征系列运载火箭的第264次发射，也是酒泉卫星发射中心执行的第100次航天发射任务。
这是长征十一号固体运载火箭首次全商业发射，也是我国固体运载火箭首次向国际用户提供发射服务，拉开了我国固体运载火箭商业小卫星高密度组网发射的序幕。也是长征十一号火箭首次在零下20度低温环境下发射。
长征十一号是四级固体运载火箭，是我国新一代运载火箭中唯一一型固体型号。与液体动力火箭相比，具有构型简单、快速简易发射等特点，主要用于1000公里以下太阳同步轨道和近地轨道中小型航天器的单星和多星组合发射。接到任务命令后，可在24小时内完成星箭技术准备和发射任务，实现卫星快速组网和补网，未来能很好地满足自然灾害、突发事件等应急情况下，高密度发射小卫星等有效载荷的需求。
编辑： 张娟
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