2018年陕西文化惠民卡发售 充100元政府补贴400元

2018年陕西文化惠民卡发售。

西部网讯（记者 敬泽昊 刘璞华）“去年就是下手太晚了，没有办到陕西文化惠民卡，今年知道省文化厅要办卡，第一时间就过来了。”大学生小李一大早便从长安大学城赶到了位于西一路的陕西省文化厅票务中心，加入到了百米排队长龙中。据了解，2018年陕西文化惠民卡于今天（1月19日）正式发售，陕西居民凭身份证，只需充值100元，便可享受到政府400元的文化补贴。

为贯彻落实省委省政府打造永不落幕艺术节指示精神，推进文化惠民供给侧结构性改革，助力文化强省建设和经济社会发展，让三秦父老共享文化艺术发展成果，陕西省文化厅于2017年首次发行陕西文化惠民卡，在社会上引发了巨大反响。2018年，省文化厅继续加大文化惠民力度，在去年3万张的基础上，计划发行5万张陕西文化惠民卡（首批发行2万张），可在包括西安人民剧院、陕西省戏曲研究院、中贝元儿童艺术剧院在内的十余剧场使用。

小李帮记者算了笔帐，如果他要买一张100元的音乐会门票，使用文化惠民卡相当于80%的票款都由政府补贴了，自己只需花费20元。

陕西文化惠民卡的发行方，秦文票务总经理冯玉告诉记者，首批文化惠民卡只针对上一年度未办理过此卡的用户，除了西一路的陕西省文化厅票务中心之外，市民朋友还可以去高新区永阳公园内的办理点办理，每张身份证限办一张文化惠民卡，除了自己办理之外，每人还可凭有效证件代办两张。“办理过2017年陕西文化惠民卡的用户，原卡到期之后，充值便可继续享受政府补贴。”

编辑： 钟莹