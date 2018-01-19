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杨凌示范区停止重污染天气机动车限行 共限行5小时

时间：2018-01-19 12:03:43  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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杨凌示范区停止重污染天气机动车限行 共限行5小时

记者刚刚了解到，杨凌示范区重污染应急指挥部通知，杨凌示范区重污染天气Ⅱ级应急响应已经解除，从中午12时起，杨凌示范区不再执行机动车限行，所有机动车恢复正常通行。杨凌示范区是从今日0时启动重污染天气Ⅱ级应急响应措施的，今晨7时开始对20%的机动车进行限行，中午12时解除限行命令，限行期时长5小时。

西部网讯（记者 刘望）记者刚刚了解到，杨凌示范区重污染应急指挥部通知，杨凌示范区重污染天气Ⅱ级应急响应已经解除，从中午12时起，杨凌示范区不再执行机动车限行，所有机动车恢复正常通行。

杨凌示范区是从今日0时启动重污染天气Ⅱ级应急响应措施的，今晨7时开始对20%的机动车进行限行，中午12时解除限行命令，限行期时长5小时。

编辑： 钟莹

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