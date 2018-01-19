陕西省政协十二届一次会议将于1月24日在西安召开

西部网讯（记者 李媛）今天（1月19日）上午，经政协陕西省第十一届委员会常务委员会第二十八次会议通过，中国人民政治协商会议陕西省第十二届委员会第一次会议将于1月24日在西安召开。
建议会议的主要议程是：
听取和审议政协陕西省第十一届委员会常务委员会工作报告；
听取和审议政协陕西省第十一届委员会常务委员会关于提案工作情况的报告；
列席陕西省第十三届人民代表大会第一次会议，听取并讨论政府工作报告及其他报告；
选举政协陕西省第十二届委员会主席、副主席、秘书长、常务委员；
审议通过政协陕西省第十二届委员会第一次会议政治决议；
审议通过政协陕西省第十二届委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议；
审议通过政协陕西省第十二届委员会第一次会议提案审查委员会关于十二届一次会议提案审查情况的报告。
编辑： 高政超
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