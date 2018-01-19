西咸新区交通加速度 长安通在后卫寨设线下网点

长安通还在后卫寨设置了小型线上自助充值机。

西部网讯（记者 刘望）今天（1月19日）上午，长安通后卫寨客户体验中心正式营业。作为西咸新区首家长安通网点，后卫寨客户体验中心将会极大便利于西安西郊和西咸新区居民就近办理包括记名卡、老年卡、学生卡在内的各类长安通业务。

长安通全面覆盖西咸新区 服务城市生活

新启用的长安通后卫寨客户体验中心，位于地铁一号线后卫寨站D出口处，周内9:00—17:00营业，节假日10:00—16:00营业，此外还将发售定制版“长安通·西咸”卡。

目前，一卡通公司积极拓展多元化支付渠道，在西安及西咸新区公交线路全面推行长安通APP扫码乘车。西咸公交X101、X102、X103路均可使用长安通刷卡及二维码扫码乘车，咸阳所有公交车均可刷长安通卡。

长安通还可以在公共交通及延伸领域、道边停车、封闭停车场、便民商超、旅游娱乐、餐饮消费、医疗健康等多个领域使用，以其安全、便捷的方式服务市民生活。

设置12个线下网点 方便特殊人群

目前长安通在西安市和西咸新区范围内共设置了12个客户服务网点，包括11个面向市民提供服务的客户服务点和1个集团业务网点，设置了96个自助设备，每天向市民提供刷卡服务900万次。

家住陈阳寨的张奶奶今年68岁，听说长安通在后卫寨开了网点，就早早来到了这里为老伴办理老年乘车卡。“我不识字，不会用机器充值，以前办业务都要跑到西安去，生怕走丢了，现在家门口有了服务点方便多了。”张奶奶说，她还是习惯用长安通出行，觉得安心。

长安通工作人员说，虽然现在进入了网络时代，但目前仍有大量残疾人、老人、学生等特殊人群需要线下服务，长安通线下网点数量仍显短缺。“现在处于活跃状态的学生卡和老年卡合计约有90万张，加上爱心卡、实名制卡片和污损卡片的后期维护，每天约100多万张卡片需要线下客服支持，我们也在实时调整我们的服务网点，为市民提供更加便捷的服务。”

编辑： 高政超