李彩艳：只有村集体有了经济支撑 才能稳定带动脱贫

西部网讯（记者 李明）“要想让贫困户稳定脱贫，收入持续增加，就需要有中长期产业支撑，更需要有村集体经济的强力支撑。”陕西吴堡县的扶贫干部李彩艳说。

李彩艳2013年毕业于渭南师范学院，同年考取大学生村官，被分配至吴堡县寇家塬镇政府工作。自己出生农村，工作在基层一线，对农村的贫困户的接触也最深。80后的李彩艳，已经是基层扶贫战线的一名“老兵”。

“后来驻村，主要从事的工作就是扶贫。”李彩艳说，刚参加工作不久，对情况不是很熟悉，因此需要花时间挨家挨户走访。

李彩艳说，这么做就是为了了解掌握每一户的基本户情，每户的致贫原因是什么，主要收入来源有哪些，主要支出有什么，都要逐一详细记录，做到心中有数。

她坦言在刚接触精准扶贫工作时，面对如何帮咋样扶，会感到困惑，但是随着扶贫工作一步步推进，逐步进行探索，慢慢厘清帮扶思路。

“一味的靠贫困户自身发展产业，比较有局限性，特别是有能力外出打工或者自身发展动力不是很足的贫困户，让其个体发展产业反而成了政府的一种‘错配’行为。”李彩艳和村干部进行了尝试，通过“党支部+合作社+贫困户”模式发展村集体经济，带动贫困户脱贫。

寇家塬镇刘家塬头村是李彩艳曾经包抓的村子，驻村干部、第一书记和村委干部经过学习考察，探索出了一条脱贫路子。

首先是通村集体充分利用废弃窑洞及流转土地，成立了养蝎专业合作社，贫困户通过产业扶持资金入股，合作社每年根据效益给贫困户一定金额的分红。此外，还通过农户无偿提供土地、贫困户有偿提供劳动力和有机肥料的方式，集中实施花卉种植，不仅解决了部分贫困户的就业问题，而且也搭载了部分贫困户，帮助他们稳定脱贫。

李彩艳说，通过尝试，目前精准帮扶率提高了、扶贫成效显著、群众获得感也明显增强，人居环境、基础设施明显改善，“村集体有了产业，部分贫困户自身发展起了产业”。

身在扶贫一线，李彩艳希望，今年陕西的脱贫攻坚工作能够取得更大和进展和新的成就。

李彩艳在工作过程中发现，目前产业脱贫实践中，贫困户要么是发展一些“短平快”产业项目，要么是通过搭载致富带头人的合作社，但事实上带动成效不是很明显。

“要使得贫困户能够稳定脱贫、收入持续增加，则还需要有中长期产业支撑，特别是村集体经济。”李彩艳说，“只有村集体有了强的经济支撑，才能更稳定带动贫困户脱贫，进一步促进村级其他各项社会事业稳步推进。”李彩艳在接受记者采访时强调说。

编辑： 韦海