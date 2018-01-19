年货大PK|网购年货“快递”孝心 市民：方便快捷还省力

西部网讯（记者 鄢山宇）随着春节的临近，采购年货的时节又来了。与往年不同的是，今年除了本地的超市推出年货节外，各大网上超市平台为了抢占市场，也加入到年货大促中。那么，你会在哪里购买年货呢？近日，西部网、陕西头条记者来到了汉中，做了一次关于年货的调查。从调查数据来看，近一半的汉中市民选择在网上超市购买年货，4成多的市民吐槽“实体超市结账排队太久”。

网购年货“快递”孝心 市民：方便快捷还省力

年关将近，各大超市年味也浓郁起来，绿色杂粮、有机蔬菜、果蔬饮料、进口食品……这些花样繁多的年节用品被摆在最显眼的位置，频频出现在消费者的购物车中。与往年不同的是，随着互联网经济的繁荣发展，网上购物也成为市民的新宠。

“你看我这购物车，全是给家人选购的年货，从小家电到零食，啥都准备了。趁着热销商品库存充足，赶紧下单。”在汉中工作的“80后”王先生打开京东APP告诉记者：“我老家在四川江油，单位年底了工作忙，我也没时间逛街采购年货，这几年都是在网上买。”

王先生告诉记者，父母家人都在江油，自己每年都是临近春节才回家，春节时给父母红包他们也不要，这几年父母的年纪大了，腿脚也不方便，自己就想着网购点年货，这样父母也不用一趟一趟往超市跑。“最近网上超市都在搞年货促销，我大概和实体超市比较了一下，网上还是便宜。”

在王先生看来，价格优惠，送货到家是网购一大优势。“春运本来就已经够拥挤了，还要大包小包带年货，实在太痛苦了。网上超市直接将年货发往家里，很便利。”

从调查数据来看，汉中近一半的市民和王先生一样，选择在“在网上超市购买年货”。“网上多方便啊，各个平台也可以比价格，哪个优惠在哪买，快递送到小区楼下，省时省力。”市民张阿姨虽然今年50多了，但仍然是一名“网购”爱好者。“超市搞个促销，乌泱泱全是人，有时候还要跟人抢，太不方便了。”

结账排队、停车场排队……引发消费者吐槽

“家附近的超市，不管什么时间去结账都要排队。可为什么我每次总选到最慢的那一队？”汉中市民马小姐向记者抱怨。“不仅结账排队，抱着大包小包来到停车场，想着终于可以回家了，结果，停车场还要排队。我简直就是崩溃脸。”

马小姐告诉记者，去一次超市，从停车到购物，再到排队结账把东西搬上车都需要排队，“进门的时候排半天进停车场，临走还要排半天，太影响心情了。”

“我平时都是在网上超市买，周末带着孩子出去玩才会顺道去一趟超市，但体验感实在是太差了！”与马小姐有相同体验的还有刘先生。刘先生告诉记者，自己上周末带着孩子一起去了趟超市，由于是周末的高峰期，逛超市的人特别多，“停车花了十几分钟，结账等了十几分钟，出停车场又要排十几分钟，感觉不是逛超市，是去超市排队去了。”

在参与调查问卷的市民中，52%的市民对实体超市最不满意的为“排队结账”，55%的市民在实体超市结算排队需要耗时10—20分钟。

业内专家：选择大型网购平台理性消费

除了种类丰富、价格实惠外，购物便捷是汉中市民选择网上超市购物最在意的。同时，对于网上购物服务这一块来说，汉中市民很关心商品质量以及物流速度，其中57%的市民认为京东超市物流速度最快。

“最近每天的派件量都有所增加，很多消费者已经提前下手开始准备年货，我们将加强派送力度，争取尽早将快递送到消费者手中。”京东快递员徐师傅告诉记者，今年春节京东物流无休，双节（春节、2.14情人节）期间将按时将快递送到消费者手中。

从调查结果看来，网络下单已经渗透进年货的购买行为当中，便捷的移动端成为汉中市民采购年货的主要方式之一。对此，业内专家建议，市民和网友在网上采购年货时，要选择大型的网购平台，口碑好服务好的商家应作为优先选择。此外，在购物时，应多注意其他消费者对于商家、商品的评价。“网络购物产生消费纠纷，最简便的维权方式有两种。一是找商家或者是购物平台协调，二是通过消协进行投诉。”

编辑： 高政超