年货大PK|网购年货“快递”孝心 市民：方便快捷还省力

西部网讯（记者 鄢山宇）随着春节的临近，采购年货的时节又来了。与往年不同的是，今年除了本地的超市推出年货节外，各大网上超市平台为了抢占市场，也加入到年货大促中。那么，你会在哪里购买年货呢？近日，西部网、陕西头条记者来到了汉中，做了一次关于年货的调查。从调查数据来看，近一半的汉中市民选择在网上超市购买年货，4成多的市民吐槽“实体超市结账排队太久”。
网购年货“快递”孝心 市民：方便快捷还省力
年关将近，各大超市年味也浓郁起来，绿色杂粮、有机蔬菜、果蔬饮料、进口食品……这些花样繁多的年节用品被摆在最显眼的位置，频频出现在消费者的购物车中。与往年不同的是，随着互联网经济的繁荣发展，网上购物也成为市民的新宠。
“你看我这购物车，全是给家人选购的年货，从小家电到零食，啥都准备了。趁着热销商品库存充足，赶紧下单。”在汉中工作的“80后”王先生打开京东APP告诉记者：“我老家在四川江油，单位年底了工作忙，我也没时间逛街采购年货，这几年都是在网上买。”
王先生告诉记者，父母家人都在江油，自己每年都是临近春节才回家，春节时给父母红包他们也不要，这几年父母的年纪大了，腿脚也不方便，自己就想着网购点年货，这样父母也不用一趟一趟往超市跑。“最近网上超市都在搞年货促销，我大概和实体超市比较了一下，网上还是便宜。”
在王先生看来，价格优惠，送货到家是网购一大优势。“春运本来就已经够拥挤了，还要大包小包带年货，实在太痛苦了。网上超市直接将年货发往家里，很便利。”
从调查数据来看，汉中近一半的市民和王先生一样，选择在“在网上超市购买年货”。“网上多方便啊，各个平台也可以比价格，哪个优惠在哪买，快递送到小区楼下，省时省力。”市民张阿姨虽然今年50多了，但仍然是一名“网购”爱好者。“超市搞个促销，乌泱泱全是人，有时候还要跟人抢，太不方便了。”
结账排队、停车场排队……引发消费者吐槽
“家附近的超市，不管什么时间去结账都要排队。可为什么我每次总选到最慢的那一队？”汉中市民马小姐向记者抱怨。“不仅结账排队，抱着大包小包来到停车场，想着终于可以回家了，结果，停车场还要排队。我简直就是崩溃脸。”
马小姐告诉记者，去一次超市，从停车到购物，再到排队结账把东西搬上车都需要排队，“进门的时候排半天进停车场，临走还要排半天，太影响心情了。”
“我平时都是在网上超市买，周末带着孩子出去玩才会顺道去一趟超市，但体验感实在是太差了！”与马小姐有相同体验的还有刘先生。刘先生告诉记者，自己上周末带着孩子一起去了趟超市，由于是周末的高峰期，逛超市的人特别多，“停车花了十几分钟，结账等了十几分钟，出停车场又要排十几分钟，感觉不是逛超市，是去超市排队去了。”
在参与调查问卷的市民中，52%的市民对实体超市最不满意的为“排队结账”，55%的市民在实体超市结算排队需要耗时10—20分钟。
业内专家：选择大型网购平台理性消费
除了种类丰富、价格实惠外，购物便捷是汉中市民选择网上超市购物最在意的。同时，对于网上购物服务这一块来说，汉中市民很关心商品质量以及物流速度，其中57%的市民认为京东超市物流速度最快。
“最近每天的派件量都有所增加，很多消费者已经提前下手开始准备年货，我们将加强派送力度，争取尽早将快递送到消费者手中。”京东快递员徐师傅告诉记者，今年春节京东物流无休，双节（春节、2.14情人节）期间将按时将快递送到消费者手中。
从调查结果看来，网络下单已经渗透进年货的购买行为当中，便捷的移动端成为汉中市民采购年货的主要方式之一。对此，业内专家建议，市民和网友在网上采购年货时，要选择大型的网购平台，口碑好服务好的商家应作为优先选择。此外，在购物时，应多注意其他消费者对于商家、商品的评价。“网络购物产生消费纠纷，最简便的维权方式有两种。一是找商家或者是购物平台协调，二是通过消协进行投诉。”
编辑： 高政超
娱乐上海，潘粤明现身上海虹桥机场。潘粤明一身低调黑衣，戴着花色小围巾做点缀，他过安检时摘掉帽子，露出肉脸和乱发好似“邋遢大叔” 。01-19
娱乐晚间周杰伦在社交媒体晒出昆凌为自己做的翻糖蛋糕，开心写道，“你做的蛋糕有点厉害，确定要吃吗”，甜蜜满溢。01-19
娱乐网友见此也纷纷留言表示服气：“一般都是美甲师给涂，明星美美的就好，没想到涛姐如此接地气，又解锁了你的新技能诶。01-19
娱乐发布会上，黄晓明和关晓彤主演的北京台春晚首款宣传片《留住你幸福的样子》正式亮相。01-19
娱乐巧的是，昆凌日前才在社交网站发了张早餐图，写着“早餐后带小孩子上学“”，意外曝光2岁多的爱女小周周已开始上课，也让周董的新单曲名称多了份想象空间。01-18
娱乐身着黑色皮袄搭配黑色牛仔裤和黑色棒球帽，一身全黑look霸气十足。架黑超擦红唇，时而酷酷的低头看手机，时而露出一抹浅笑，分分钟撩人一脸。01-18
娱乐照片中，小海绵身穿白色衬衫黑色外套，配上领花，小绅士的装扮，一只手举高做出“1”的姿势，虽然面部被挡住了，但仍能看出非常的可爱呆萌。01-18
娱乐春晚语言类节目五审正在进行。贾乃亮、蔡明、郭冬临、潘长江、李明启、贾玲、杨紫等演员现身。01-18
娱乐陶虹西装搭长裙，文艺风也很美。01-18
娱乐杨威的双胞胎女儿一周岁生日，杨云晒出为女儿庆生的照片，一家五口温馨合影，杨阳洋拿着羊玩偶和妹妹合影超有爱。杨阳洋和妹妹 双胞胎女儿 01-17
娱乐照片中，Jasper身穿一身灰色连帽宽松运动装，光着赤脚，戴着帽子眼镜，一副酷酷的表情，嘻哈中透着些许的痞气，可爱爆棚。01-17
娱乐据悉，周杰伦这次物色的学校，音乐师资都是具有国际级水平，看来选择该校，似乎也是有意培养女儿在音乐方面的才能。01-17