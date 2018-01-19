有正式牌照不挂却挂临牌 宝鸡男子被记12分罚200元

有正式牌照不挂却挂临牌，宝鸡男子被记12分罚款200元。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）宝鸡一男子刘某某领取正式车牌后，想着临时车牌还未过期，就悬挂临时车牌上路，不料路上被交警查获，因为没有及时悬挂正式车牌，刘某某被处罚款200元，记12分。
记者从宝鸡市公安局交通警察支队了解到，1月18日上午09：50分左右，宝鸡高交大队宝平中队执勤民警在连霍高速姜城收费站出口处突击对小型车安全进行检查时，一辆无牌白色现代小型客车从出口处驶来，民警在对其突击检查时，驾驶人刘某某出示驾驶证、行驶证正本、临时牌照等手续，民警在其后备箱发现其临时牌照1月25日到期，但正式牌照就放在车内。
民警询问得知，刘某某18日才刚拿到正式号牌，准备临时号牌到期后再悬挂正式号牌，没想到被交警逮了个正着，被认定为未悬挂机动车号牌。民警依照《道路交通安全法》95条第1款之规定，对刘某某进行了驾驶证记12分罚款200元的处罚。
交警提示：如果新车正式号牌已到就必须悬挂，即使临时号牌没有到期也必须悬挂正式号牌，否则一旦被交管部门查处，将按《道路交通安全法》95条第1款之规定，进行严厉处罚。春节临近，新车上路的也很多，民警告诫一些心存侥幸的驾驶员提前打消自己的违法念头，规规矩矩严格遵守交通法规文明安全行车。
编辑： 高政超
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