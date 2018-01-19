【网络媒体走转改】宝鸡陈仓区“旅游+扶贫”让山区变景区 助贫困户脱贫

宝鸡陈仓区“旅游+扶贫”让山区变景区，助贫困户脱贫。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）“借着大水川旅游开发，2016年在孩子支持下开始办家庭旅馆，刚开始只有四间简易房，现在发展到上下两层共12间房，去年通过办家庭旅馆收入了3万多元，比在外面打工强。”宝鸡市陈仓区香泉镇南峪村贫困户何麦换说，随着家门口的大山被开发成旅游景区，以前谁都不愿意待的大山吸引了越来越多的人前来旅游观光，
他通过开办家庭旅馆、办农家乐实现了脱贫，日子一天比一天好。
何麦换的变化，就是宝鸡市陈仓区“生态+旅游+扶贫”的一个缩影和见证。宝鸡市陈仓区在脱贫攻坚工作中，探索生态旅游资源开发与脱贫攻坚相结合的“生态+旅游+扶贫”模式，让山区变景区，使景区带山区，把贫困户嵌入旅游产业链中，实现青山绿水变金山银山和贫困群众自我发展能力的增强。
“生态+旅游+扶贫”让山区变景区 带动贫困户增收
宝鸡市西部山区山大沟深，区域包含了宝鸡市陈仓区的7个镇，这里交通不便，信息闭塞，但却保留着原生态的自然环境，何麦换没想到，以前大家都想“逃出”的穷山沟因为旅游开发而峰回路转，一下子变得热闹了起来，旅游开发让宝鸡市西部山区不少村民看到了致富的希望，办农家乐、开乡村旅馆、到景区工作、入股景区、自助创业，沉寂的乡村突然一夜间沸腾了起来，原来大家守着的青山绿水就是致富的金山银山！
2015年5月，宝鸡市陈仓区政府与宝鸡市育才玻璃(集团)有限公司签约，采用BOT模式，对宝鸡市西部山区的大水川、灵宝峡、九龙山等自然景区合并为“大水川国际旅游度假区”项目进行保护性开发建设，用旅游开发带动产业扶贫，全力打造集吃、住、行、游、购、娱于一体的旅游产业集群，依托大旅游带动贫困群众大脱贫，通过发展特优产业，增加农民收入。
宝鸡市陈仓区香泉镇南峪村何麦换一家3口人，孩子上大学，家里因学和缺资金成为了贫困户。“以前只能外出打工，我在新疆、青海都打过工，一年到头挣不下多少钱，现在在家里办家庭旅馆收入还不错，旺季的时候一天就能收入2000多元。”何麦换说，旅游开发给山里带来了人气，在上大学的孩子鼓动支持下，2016年他开始办家庭旅馆，通过发展家庭旅馆实现了脱贫。
“办家庭旅馆政府补贴一万元，刚开始只有四间简易房，现在发展到上下两层共12间房，去年通过办家庭旅馆收入了3万多元，比在外面打工强。”何麦换说，他打算把家庭旅馆再改造升级，来年吸引更多的游客前来。
借力旅游发展，宝鸡市陈仓区香泉镇南峪村80%村民从事旅游业，大旅游发展更是激活了宝鸡西部山区群众的致富信心。
“生态+旅游+扶贫”催动四转 让贫困群众多渠道收益
旅游开发，让宝鸡西山热闹了起来，宝鸡大水川旅游开发有限公司通过吸纳贫困户就业、农旅融合、培训就业、入股景区、扶贫扶志等形式将旅游产业发展与贫困户紧紧连在一起，把贫困户嵌入旅游产业的各个环节，实现了物质和精神“双扶贫”。
旅游业的发展带来了人流、物流、资金流和信息流，不断推动着产业发展升级，促使山货变成了商品，庭院变成了驿站，乡土变成了文化，贫困户变成了股东，农民变成了工人，旅游+扶贫正在加速推动乡村发展进程，带动贫困户多渠道收益。
曾经是当地贫穷代名词的包谷、洋芋、土鸡蛋、土蜂蜜，如今都紧俏起来，伴随着宝鸡大水川旅游业的发展，“大红袍花椒”、“西山黑猪肉”、“西山土蜂蜜”等一批优质特色农产品打造成的高附加值旅游商品也成了抢手货。旅游公司为120户群众提供农副产品自销点，鼓励贫困户销售自己种植的花椒、木耳、核桃等农特产品，带动就业700人。
大水川景区还利用西山民俗资源，深入挖掘西山文化，开发出西山菜系“九品十三花”；搭建文化戏台，组织当地群众演出西山小调；修葺村史馆，收集农耕用具、村族历史，呈现农耕文化；发展体验式旅游，引导游客住农户炕头，吃农家饭菜，以实景演出、特色商品等形式带动群众增收的同时传承宝贵的传统文化，让大山里的贫困户真正成为乡音乡愁的代言人。
在此基础上，宝鸡市陈仓区政府投入专项产业扶贫资金，引导贫困户以入股的形式参与到景区的开发建设中，贫困户每年可以领取分红，实现旅游产业与脱贫攻坚的“双赢”。
宝鸡市陈仓区香泉镇南峪村贫困户陈海生说，以前只能外出打工挣钱，现在旅游景区的开发不仅让他成了景区“上班族”，更成了“股东”，旅游产业的火热让他对生活充满心劲，他也将家里新建的房子腾出了几间房搞家庭旅馆。
陈海生告诉记者，他和妻子、大儿子3人都在旅游景区上班，3人一个月下来工资收入有8000多元，景区入股的5万元每年还可享受3500元分红，家庭旅馆也即将投用，已经实现了脱贫。
编辑： 高政超
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