周末关中陕南空气质量仍较差 24日或有雪来

西部网讯（记者 秦振）近两日陕西的关中、陕南地区空气质量较差。而即将到来的周末气温有所回升，但空气质量并没有多少好转，市民出行仍需做好防护。

据陕西省气象台首席预报员侯建忠介绍，因为没有有效冷空气，关中、陕南地区持续雾霾，气象扩散条件不佳，预计这样的情况将持续到本月24日左右。

“根据最新预报，24-26日我省大部地方可能会有雨雪天气出现，届时雾霾情况将得到改善。”侯建忠说到。

预报显示，今天(1月19日)晚上陕北晴天转多云，关中多云，陕南多云间阴天。西安、咸阳、渭南空气污染气象条件四级，不利于空气污染物的稀释、扩散和清除。

20日，陕北晴天间多云，关中、陕南多云。其中，西安城区气温0℃以下时段为19日23时-20日09时，道路易结冰，司机朋友务必小心慢行。

21日，陕北阴天间多云，关中、陕南阴天。西安、咸阳空气污染气象条件三级，不利于空气污染物的稀释、扩散和清除。

记者了解到，除了空气质量堪忧之外，近期陕西大部分地区的森林火险等级极高，空气干燥，极易引发山林火险事故，气象专家提醒市民需注意用火安全。

编辑： 高政超