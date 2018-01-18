【网络媒体走转改】榆阳赵家峁村“三变改革”促增收 入股农户分红

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 俞阳萱）1月18日，榆林市榆阳区赵家峁村迎来农村集体产权制度改革后的第一次分红。村民张春米拿着分红，笑得十分开心，“我家分到了6630元，除了春节置办年货，明年的日常花销也够了。”

据了解，赵家峁村股份经济合作社此次分红100万元，人均分红1580元，户均分红4504元。该村股份经济合作社共有股民630人，合作社以人确股，以户颁证，全体股民总持股224642股。

榆阳区余兴庄办事处赵家峁村之前是省级贫困村，但是四年来，依托农村集体产权制度改革，探索出了资源变股权、资金变股金、村民变股民的“三变”改革模式，走上了发展壮大村集体经济的新路子，成功转变为全区精准脱贫标杆村、全省农村产权制度改革试点村和乡村旅游示范村。

“2018年，我们村将以实施乡村振兴战略为契机，继续深化农村产权制度改革，聚焦农业产业和旅游产业发展，同时发展光伏、培训、拓展训练等项目，拓宽产业发展路子，把村集体经济做大做强。”赵家峁村支书张春平说。

去年7月以来，榆阳区在推广赵家峁改革模式的基础上，针对辖区村组不同的自然条件、资源禀赋、经济基础，因地制宜推出了多种改革方式。在不到半年的时间内，榆阳区整合涉农资金1.3亿元，安排奖补资金1500万元，完成了所有行政村的清产核资，进入了股份合作制改革阶段。目前已有50个村完成了村集体经济组织并颁发股权证。

榆阳区根据全国农村集体产权制度改革试点要求，制定了改革时间表、路线图，按照既定计划，到4月份完成100个示范村重点改革任务；到10月份分期全面完成全区317个行政村改革任务，让全区农民分享农村集体产权制度改革的利益“蛋糕”。

“农业农村现代化，最根本的是通过深化改革解决人地关系，破解生产关系与生产力不相适应的问题。”榆林市政协副主席、榆阳区委书记苗丰说，“当年打破大锅饭、实行包产到户是解放生产力，现在搞土地集中经营、发展村集体经济同样是解放生产力”。

编辑： 秦怡