全国“三下乡”陕西集中示范活动子洲启动

国家新闻出版广电总局向服务队授旗。
西部网榆林讯（记者 李明）1月18日，2018年全国文化科技卫生“三下乡”陕西集中示范活动在子洲启动，活动以“服务脱贫攻坚、推进乡村振兴”为主题，为广大群众送出了包括“知识、技能、服务、健康”在内的丰富“大礼包”。
本次活动由国家新闻出版广电总局、陕西省文化科技卫生“三下乡”活动领导小组、榆林市文化科技卫生“三下乡”活动领导小组主办，中共子洲县委、子洲县人民政府承办。
省文明办专职副主任鲍贻勇主持启动仪式，并宣布2018年全国文化科技卫生“三下乡”陕西集中示范活动开始。
据了解，中省市“三下乡”各成员单位共组织了1000余名专业技术人员，为当地群众提供科技咨询、查体治病、赠送药具、科普展览、发放书籍和资料等多项服务，赠送各类设备、安排扶持项目和经费总计3.3亿元。
在当天的启动仪式上，国家新闻出版广电总局向“三下乡”服务小分队授旗。九个服务小分队，分别深入田间地头、走村入户进行服务。国家新闻出版广电总局还为当地送来10台电影放映机，2.2万册图书以及放映公益电影2000场。
当天启动仪式结束后，来自各地的文艺工作者相继登台，为当地的百姓奉献了一份丰盛的文化大餐。
全国“三下乡”集中示范活动子洲启动仪式现场。
专业医护人员向当地百姓提供义诊。
编辑： 秦怡
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