家中铁锅紧挨着土炕 1岁女童掉入开水锅命悬一线

又是锅连炕！1岁女童掉入开水锅命悬一线。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 许萌）孩子在家的时候，家长可要多操点心，照顾好宝宝。最近，因为家长的疏忽，一个1岁多大的孩子掉进了开水锅里，险些丧命。

患者母亲：“我对不起孩子，在大人没有照顾好的情况下，把孩子伤成这样。”

躺在西京医院病床上的小女孩瑞瑞，今年只有1岁10个月大。令人难以想象，小小的孩子正忍受着巨大的痛苦！

患儿父亲：“当时孩子就泡在锅里，我一把抓起来，上半身皮都掉了，刚开始嚎了几声，然后就晕了。”

一岁多大的孩子为什么会掉进开水锅里，这一切都和瑞瑞陕北老家的土炕有关。

患儿父亲：“我们陕北的土炕是和锅挨着的，孩子在上面玩，掉进锅里了。”

根据瑞瑞父亲拍摄的视频，老家土炕旁边就是一口大锅。

患儿父亲：“我老母亲在另外一间屋，我给孩子倒开水，锅盖响了一声，往这边一看孩子就掉锅里了。”

记者：“平时都不知道这个危险吗？”

患儿母亲：：“我们那里祖祖辈辈都是这样的，没有注意过，没想过。”

9日孩子被烫伤，当天就被送进了延安的医院，第二天就转入了西京医院烧伤科。根据诊断，孩子全身百分之九十面积烫伤。

患儿母亲：“全身都是，当时皮都烫熟了。”

今天上午，小瑞瑞刚经历了一次手术，为防止感染不能见外人，记者只能通过医生从重症监护室里拍到的视频来看到小瑞瑞。因为没有足够的安全意识，让孩子险些丧命。小瑞瑞的母亲懊悔不已。

医生介绍，小瑞瑞的医疗费保守估计需要40万，这个农村家庭也陷入了困境。

患者母亲：“希望好心人能帮帮我的孩子，希望她能好起来。”

编辑： 高政超