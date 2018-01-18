停车场内面包车失控撞伤6人 司机称错把油门当刹车

停车场内面包车失控撞伤六名路人。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 薛嘉茜 任军龙）今天（1月18日）中午在西安南郊一个小型停车场里，突然一声响，只见一辆面包车撞向前方的花坛，周围倒了好几个人。
现场目击者：“我当时听到后面有碰撞声，接着就看到一辆车嗖一声飞过去了，五个人瞬间倒地，还有个女的被压了一下，有个推自行车卖柿子的老爷爷，他的一根手指都少了一半。”
记者：“现在是中午的12点15分，我们赶到了事发地位于西安南郊陕西省肿瘤医院南门附近，在半个小时之前，这里是发生了一起车撞人的事故，我们赶到现场看到这里有辆卖柿子的摊贩车现在已经是变形了，现场是一片狼藉。肇事车辆就是我身后不远那辆五菱鸿光面包车，据了解当时车上下来两个人，现在司机已被警方控制。”
记者：“当时车速快不快？”
目击者：“快。”
记者：“司机有没有鸣笛？”
目击者：“没有。”
记者了解到的情况是，现场一共有6人受伤，伤者陆续被送到了旁边的西安交大一附院，在急诊科，记者见到了其中的几名伤者。他们都是事发当时，从现场经过的路人。
伤者：“我也不知道咋回事就被撞倒了。”
记者：“你哪受伤了？”
伤者：“就是手指一部分没有了。”
据了解，事发地是附近一个洗浴中心的小型停车场，现场目击者描述，当时肇事车辆是由东向西行驶，撞倒行人后又撞向前方的花坛之后才停了下来。在事发现场，记者找到了肇事司机，他正在等待事故处理。
肇事司机：“我当时想踩刹车呢，结果踩到油门上了，别拍了别拍了。”
民警：“驾照行驶证拿出来。”
肇事司机：“我没有。”
民警：“啥？”
肇事司机：“我没有。”
民警：“是没带还是没有？”
肇事司机：“没有。”
可以看到肇事司机身着工服，胸前佩戴工牌，疑似附近的保安工作人员。
附近群众：“应该是哪个保安公司的。”
随后肇事司机被带走调查，现场交警也在进一步拍照取证。记者了解到，肇事司机是附近一家洗浴中心的保安，事发时是出来帮人挪车才发生的意外，目前，受伤的6人中伤势较轻的4人已经离开医院，其余两人仍在治疗当中。事故发生的具体原因，辖区交警正在调查当中。
编辑： 高政超
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