西安三名90后专偷汽车后视镜 半年作案两百余起

仨九零后专偷后视镜，半年作案两百余起。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民）临近过年，有车一族可得留个神，不但要避免车内存放贵重财物，还得小心被车被人盯上。

记者：“2017年12月份，西安市阎良区多辆高档轿车都发现被人贴了这样的小标签。标签上用中文写着‘取镜’二字，后面还有11位阿拉伯数字，没错，是一个电话号码。而被贴了标签的车无一例外，倒后镜全都不翼而飞，没错，您已经猜到了，它们都遭了贼手。”

西安市公安局阎良分局刑侦大队中队长侯磊：“连续发了五起盗窃奔驰车反光镜敲诈失主案，通过字迹和电话号码，我们认为是一伙人所为。”

在大量调取监控时，民警发现了一个可疑的摩托车，和两名骑手的身影。

视频中的两名嫌疑人骑摩托车来到一排车附近，选中了其中一辆高档轿车，然后迅速出手。短短十几秒两个倒后镜就到手了，并随手贴上了早已准备好的勒索标签。

西安市公安局阎良分局刑侦大队中队长侯磊：“根据大量监控视频，我们最终锁定了嫌疑人在西安南郊一个城中村的位置，随后成功抓获。”

根据民警的调查，以河南籍盗窃嫌疑人王某为首的这个三人盗窃团伙，全都是九零后。而且都有犯罪前科。出狱后在网吧相识，有勾结在一起，为了利益最大化，王某还多次上网浏览熟悉高档车品牌，总结盗窃敲诈经验。最疯狂时，一天盗窃二十余起。以奔驰、路虎、捷豹、卡宴等高档轿车为主。

西安市公安局阎良分局刑侦大队中队长侯磊：“流窜西安、咸阳、渭南等十余区县，勒索案200余起，涉案价值一百多万元。”

目前，王某等三人已被警方刑拘，因为被盗后有些车主并没有报案，案件仍在进一步深挖。

西安市公安局阎良分局刑侦大队中队长侯磊：“尽量不要将车停在无人看守的地方，一旦失窃，及时报警，不要向不法分子妥协。”

编辑： 高政超