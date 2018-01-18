电动车闯红灯公交车避让不及相撞 幸无人员伤亡

电动车闯红灯，公交车避让不及相撞。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》记者 王晶）红灯停绿灯行，一个小孩子都懂的道理，可一些成年人却不遵守，结果就因为一个看似简单的闯红灯举动，造成了连锁反应，引发了惊险的一幕。
记者了解到，事发在昨天（1月17日）下午3点48分的西安市友谊东路上。一辆电动车闯红灯横穿马路，与刚刚左拐的609路公交车相撞，发出了响亮的擦碰声，一旁执勤的民警听见动静赶紧上前查看。
电动车几乎侧翻，驾驶员也险些摔倒在地，但幸运的是，当时双方车速都不快，电动车驾驶员没有大碍，稍微缓了缓就站了起来。但他一个闯红灯的举动，却导致了后面的连锁反应。
民警：“电动车驾驶员闯红灯，公交车避让不及，撞了上去。后面一辆公交车没保持安全距离，跟前车追尾。”
前一辆609路公交为了避让闯红灯的电动车紧急刹车，而后面紧跟的另一辆609路公交车就这么猝不及防地追了尾，导致前挡风玻璃破损。事故发生时，两辆公交车上都有不少乘客，民警也帮忙对乘客进行转运。
虽说只是个轻微事故，但两辆公交车横在十字路口，也造成了附近路段交通短暂的压力。
经过民警调解，双方约定私下协商此事。幸而此次事故有惊无险，只造成了车辆受损，但不是每次都这么幸运，民警也希望，双方都能吸取教训，遵守交规，安全驾驶。
编辑： 高政超
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