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2018考研初试成绩2月3日起公布 3月至4月底复试

时间：2018-01-18 20:07:18  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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2018考研初试成绩2月3日起公布 3月至4月底复试

记者今天（1月18日）从中国研究生招生信息网获悉，2018年全国硕士研究生招生考试初试成绩将于2月3日开始陆续公布，考生可通过招生单位公布的途径查询。

西部网讯（记者 彭芬） 记者今天（1月18日）从中国研究生招生信息网获悉，2018年全国硕士研究生招生考试初试成绩将于2月3日开始陆续公布，考生可通过招生单位公布的途径查询。

根据往年经验，34所自主划线院校将在3月初陆续公布初试成绩基本要求；教育部将在3月中下旬公布全国初试成绩基本要求。复试时间一般在3月至4月底。

此前通过估分，考生对自己的成绩可能已心中有数。对于成绩不错的考生来说，应抓紧准备复试；对于成绩不够理想的考生而言，可以着手准备调剂、再战或另谋出路。

教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后，考生可通过研招网调剂服务系统了解招生单位的计划余额信息。建议考生提前详细了解往年调剂流程、注意事项及常见问题等，并及时关注研招网调剂服务系统开通时间。

编辑： 高政超

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