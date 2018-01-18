一张床垫“包治百病”？ 七旬老人为此花费上万元

床垫“包治百病”？老人为此花费万元。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进）生病去医院，这是人人皆知的常识，可西安市新筑街道办72岁高龄的魏奶奶，却在一家所谓老人体验店工作人员的介绍下，相信了另外一种治疗方式，那便是依靠一张床垫。
张师傅和母亲魏奶奶，租住在西安市新筑街道南吴村，两天前，魏奶奶兴冲冲的带回一件所谓神器向子女们夸耀起来。
张师傅：“人家拿回来一个垫子，说是花了四千多块钱，这个床垫后续还有一个电椅，电椅是9500元，一共是一万三千五百元。”
瞅瞅，这就是老人买回来的那张床垫，除过满布的凹凸点外，从外观上看，这张床垫并无任何特殊之处，可在魏奶奶眼里，这张床垫却非常的神奇。
魏奶奶：“人家这能治好几样病，（都有啥），治腰腿疼、神经、心脏，还有颈椎。”
床垫居然也能治病？而且还都是这种要么麻烦，要么严重的疾病？魏奶奶的子女们听完都懵了，大家很快达成一致，老人这是被骗了。
张师傅：“那就治不了病，床垫要是能治病，那还要医院干啥呢。”
于是，儿女们轮番对老人进行劝说，可魏奶奶却死活不买账。
魏奶奶：“他们反对他们反对去，他们没有体验过人家的垫子，我就是一家之主我和儿女商量啥，我劳累了一辈子了，我要为我身体好。”
尽管儿女们一再解释并非因为花钱才反对，但魏奶奶坚持认为这张床垫可以治疗自身的心脏病及其他老年病，那么这张床垫究竟有什么奇妙之处，从而令魏奶奶深信不疑呢？下午两点，记者找到了魏奶奶当初体验并购买床垫的这家嘉美康体验店。
工作人员：“你是哪里的？老人叫啥？你到底是干啥的？”
看到年轻人上门，这家嘉美康体验店一位工作人员表现的非常谨慎，查户口一般的对着记者一串发问，也许记者的突然造访令其感到不安，言语变得支支吾吾不说，也有意无意的阻挡记者与其他人对话，然而一旁体验的老人们，却争相向记者介绍起来。
店内体验者：“这能治心脏病、高血压、脑梗，这三大疾病疗效特别好。”
在店里巡视一周，记者不只没有看到本该悬挂的医疗相关执照，就连工商营业执照也未见到，而根据我国医疗相关规定，医疗器械必须经过国家卫生部门审核验证，很遗憾，无论是店里展示的，还是魏奶奶所购买的床垫，均未发现医疗器械批准文号，对此，魏奶奶的儿女们，已经打算反映给辖区的工商及卫生部门。
编辑： 高政超
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