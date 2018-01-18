坚守70年两耄耋老人迎来白金婚 家庭幸福四世同堂

70年同坚守，两耄耋老人迎来白金婚。

相互包容恩爱长，家庭幸福四世同堂。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 陈志恺 王毅）婚姻是一辈子的承诺，而今天（1月18日），对于何啟民老人和妻子樊玉芹是个特殊的日子。两位耄耋老人风风雨雨走过了整整70年，今天是他们的白金婚纪念日。

记者：“结婚多少年了？”

何啟民老人和妻子樊玉芹：“70年了。”

结婚70周年，这可是白金婚姻。

何啟民老人：“人一辈子有几个七十年。”

没错70年，对于任何一个人来说，都可以用一辈子来形容了，而何啟民老人和妻子樊玉芹，就这么相守了一辈子。

记者：“奶奶，您多大年纪了？”

樊玉芹老人：“啊？”

何啟民老人：“问你多大年纪了。”

樊玉芹老人：“89了。”

两位耄耋老人相濡以沫，到今天，走过了整整70年。年岁大了，樊玉芹老人的听力有些下降，但二老的身体依然健康硬朗。如今他们居住在西安市北三环吕小寨社区，岁月的变迁，家里的老物件遗失了不少，但这些黑白照片，是他们的一路走来的珍贵记忆。

何啟民老人：“这是咱俩人照的。”

樊玉芹老人：“对，这是咱俩还有娃照的，那时候孩子才4岁。”

何啟民老人：“照这一张相可能是1975年，在红旗照相馆照的，那时候结婚也没有照相，所以这是最年轻的照片。”

何啟民老人：“1947年腊月初二结婚的，父母包办，媒妁之言，所以她比我大两岁。”

记者：“幸福吗？”

何啟民老人：“幸福着呢。”

能留下的照片少之又少，所以更弥足珍贵，照片会泛黄，但老两口共同经历过的点点滴滴，在他们心头永远鲜活。

何啟民老人：“58年那个时候吃不太饱，一个人一碗稀饭，喝不够，我说我不吃了，够了。她说她不吃了，互谦互让。”

一路艰辛，也一路搀扶，对于他们而言，在一起胜过了其他所有。

樊玉芹老人：“老汉还是好，老汉精神好，一早给我打水，给我做鸡蛋。孩子起来时，他给我做两碗饭。”

何啟民老人：“她做啥都是我管的，不能不管，因为她对我好，如果没有这个人……唉，实在感激，所以虽然她比我大两岁，但是她有啥劳动不了的，我替她。”

尽管樊玉芹老人腿脚不好，尽管两位老人都年近90，但他们依然是对方的依靠。而对于这70年的婚姻，老人们有自己的相处之道。

何啟民老人：“她发脾气，我忍；我发脾气她更让我。我女人还让我让得厉害，我女人比我大两岁嘛。她也明事理，有啥不对付的，互相相让，互敬互爱。”

樊玉芹老人：“互相忍让，互相理解。”

如今，这个四世同堂的大家庭有40多位成员，日子美满而幸福，生活什么都不缺，可老两口最看重的，是这本“五好家庭”的证书。一大家人和睦相处，今天二老白金婚的重大日子，子女们也准备了特殊的礼物。

何啟民老人：“我们俩人能结婚70年，想给年轻人说，你们别把婚姻当儿戏，要有责任和担当。”

樊玉芹老人：“一起吃过苦，现在才感觉幸福，一起就是幸福。”

编辑： 高政超