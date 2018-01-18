男子拿母亲去世当幌子婚后再同居 两家娃同时找爸爸

“丈夫”买菜失联，揭开惊天秘密。

婚没离再同居，两家娃同时找爸爸。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 朱经纬 赵越）不管胡女士再怎么尝试，老公的电话就是无人接听，既是胡女士所谓的丈夫，也是这个四个月大孩子的父亲，但电话那头的他已经失联三天，而胡女士怎么也没想到，只能在影视剧中看到的情节却真实的发生在了自己身上。

胡女士：“我跟他是2016年5月份认识的，相处了几个月，等于说2016年9月份同居的，他看着比较本分的，平时生活方面他照顾我也是比较细心的。”

胡女士所说的他，是山东人王某，尽管对自己已经知冷知热，但因为胡女士之前离过婚，对待感情她谨慎了许多。

胡女士：“（他说）跟他老婆离婚了，因为他老婆出轨离的婚，他给他老婆了一套房子，给了25万的存款，还给他老婆一辆车。他就这样说，当时我也就觉得这个男人还是比较靠谱的。”

于是，打心里地就有好感的胡女士和王某的感情迅速升温，2016年12月胡女士有了身孕，为了给孩子一个正式的家，领证结婚屡次被提上日程，但王某却总表示不太方便。

胡女士：“户口本，这不在跟前那不在跟前，我那会就有点起疑心了。”

紧接着，王某告诉胡女士老家发生了一件事，让她俩结婚的事情暂时搁置了。

胡女士：“高血压、心脏病犯了，又说是病危了，最后就说他妈妈死了。”

那天，王某还特地发朋友圈悼念母亲的离世，讣告配上一张医院病房的照片。看到爱人家庭遭遇了如此变故，胡女士和家人也不愿再施加压力，直到2017年9月孩子降生，两人也没领结婚证，但小日子过得还算是幸福美满。

记者：“生孩子，过日子，胡女士以为自己下半辈子的生活已经步上了正轨。但前天下午，老公外出买菜两个多小时都没有回来，而当胡女士的弟弟妹妹在派出所再次见到姐夫时，却得知了令全家人都难以置信的秘密。”

胡女士：“王铁鹏有老婆呢，我当时就懵了，我说他是我老公，他哪有老婆，然后那边就给我发了好多资料，证明他确实是有老婆的。”

事已至此，胡女士彻底懵了，那个跟他同吃同住，共同孕育出小生命的男人难道一直都是在欺骗她吗？

胡女士：“我在想我干嘛要认识那样的人渣呢，把我骗的那么惨。”

而在随后的求证过程中，她的心也越来越凉。就连王某母亲去年去世的消息都是骗人的。

胡女士：“他妈妈什么时候去世的？”

王某妻子的妹妹：“他跟我姐2011年结婚的，结婚前他妈妈就去世了，我姐还陪她一起回去的，我一年多没见他了。2013年的时候吧，他从我家人这骗走了一百来万，我们准备找律师，看是起诉重婚罪还是诈骗罪。”

而我们也从王某的山东老家了解到，王某的父亲甚至都不知道在西安还有另一位儿媳妇。

胡女士：“你们家人都不知道我和孩子的存在吗？”

王某的姑姑：“嗯，一直不知道。”

胡女士：“你们现在能联系到他吗？”

王某的姑姑：“之前他要借钱的时候跟他爸爸联系过，好几年没回来过了。”

胡女士：“那现在这个事，你们家人是什么态度？”

王某的姑姑：“老人都气病了，他爸爸还在打针呢，先给老人看病。”

除此之外，王某告诉胡女士关于职业、家庭的情况都被一一证实纯属虚构。

胡女士：“那事情到现在，一幕一幕就跟放电影一样的，我想起这些我心里就难受，我感觉我都快疯了，要不是有这个孩子，我真的都不想活了，我活着干嘛呀。”

每当孩子哭闹时，胡女士的心就像是被刀绞一般，自己被骗了就算了，可4个月大的孩子是多么无辜。

胡女士：“小孩问我要爸爸的时候，我不知道在哪里给他找爸爸，我不知道给孩子怎么说，说他爸爸是一个怎么样的人。”

现在的胡女士只希望王某能够站出来承担自己作为一个父亲应尽的责任，不要让自己的两个孩子再受伤害。

编辑： 高政超