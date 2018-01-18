陕西省政协十一届五次会议共交提案649件 已全部办复

今天（1月18日），省政协十一届常委会二十八次会议在西安开幕。

省政府秘书长陈国强在会上通报省政协十一届五次会议提案办理情况。

西部网讯（记者 李媛）记者从今天（1月18日）开幕的省政协十一届常委会二十八次会议上了解到，省政协十一届五次会议以来，交由省政府系统办理的提案共649件（含与党群系统合办的35件），占总数的92.7%。省政府秘书长陈国强在会上通报称，这些提案经省政府交办，10个设区市政府和49个省直部门、中央驻陕单位研究办理，目前已全部办结并予以答复。

272件提案所提问题已得到解决 部分转化为相关政策规定

根据分类统计，这些提案中所提问题已解决的提案272件，列入计划明确时限解决的344件，短期难以解决或作为今后工作参考的提案共33件。

据介绍，这些提案紧扣追赶超越定位、“五个扎实”要求和中省一系列决策部署，涵盖深化供给侧结构性改革、深入实施创新驱动战略、推进新型城镇化建设、精准脱贫、生态文明建设以及民生事业发展等各个方面，内容丰富、主题鲜明、质量较高。省政府高度重视，各承办单认真分析研究，积极吸收，部分在政府决策中发挥了重要参政作用，部分已转化为相关政策规定，取得了实实在在的成效。

委员提案促成宝兰、西成高铁通车 4条城际铁路开工

在这些采纳的提案中，很多与民生相关，老百姓生活的许多改变，与这届委员的努力分不开。省政府认真采纳民革陕西省委员会、致公党陕西省委员会以及康惠民、吕桦、吴向军、孙改成、原如斌等委员的建议，开展“追赶超越重点项目建设年”活动，宝兰、西成高铁建成通车，西安至韩城等4条城际铁路如期开工，宁陕至石泉等17条高速公路项目进展顺利，高速公路通车里程达到5279公里，总里程828.5公里的沿黄公路全线贯通。

加快完成“三去一降一补”任务，淘汰煤炭落后产能96万吨、钢铁落后产能210万吨，完成“十三五”煤炭去产能任务的64%和钢铁去产能全部任务，房地产去库存周期降至11.8个月，农村集体产权制度改革全面推进，“三变”改革示范村扩大到26个县，新建国家级美丽休闲乡村15个，推动362个现代化农业园区提档升级，粮食产量实现“十四连丰”。

针对委员提案省政府坚持铁腕治霾 全省空气质量明显改善

针对农工党陕西省委员会、省政协人口资源环境委员会和陈志高、田朝霞、裴成荣、思孝聪等委员关注的环境保护和生态建设问题，省政府以中央环保督察反馈意见整改为抓手，重点解决突出环境问题，坚持铁腕治霾，扎实推进“1+9”专项行动，关中地区完成散煤消减800万吨以上，完成煤电超低排放改造578千瓦，四项主要污染物总量减排完成国家任务，去年全省及关中地区空气质量明显改善。

坚持柔性治水，系统推进重大水利工程，昆明池、渼陂湖、卤阳湖建设取得突破性进展，国家湿地公园达到43处。加大水污染治理力度，扎实推进“水十条”重点任务，渭河干流等水质持续改善，汉江、丹江、嘉陵江流域各监测断面水质显著提高。建立土壤污染防治联合调度制度，投入资金2.12亿元，开展土壤污染治理与修复项目24个。

委员提案促成企业退休人员基本养老金实现“十三连涨”

省政府认真采纳民进陕西省委员会、台盟陕西省委员会和祁志峰、王全双、牛晓涛、陈晓莉等委员建议，全力推进脱贫攻坚“一号工程”，深入实施产业脱贫、异地扶贫搬迁等8大工程，完成异地扶贫搬迁15.11万户，预计年内40万以上贫困人口脱贫、4个贫困县如期摘帽。

充分采纳王青平、王甲训、王宝鑫、徐束萍、田少库等委员建议，切实抓好社会保障提标扩面工作，企业退休人员基本养老金实现“十三连涨”；大幅上调冬季供热采暖补贴，城市低保户补贴提高到每户每个采暖期1200元，农村低保户和农村五保户提高到500元。实施新轮就业创业政策，建成西北地区首个国家级人力资源服务产业园，城镇新增就业45万余人，高校毕业生初次就业率达到89.1%。

借鉴委员提案 省政府实行全省统一的城乡居民医疗制度

采纳省政协医药卫生体育委员会以及张华俊、张飞飞、陈玉玲、张超英等委员对养老服务方面建议，出台《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》，确定115项养老院服务质量标准，安排专项资金2.3亿元，新建城市社区日间照料中心(养老服务站)200个，资助农村幸福院1000个，遴选101个居家“互联网十养老”服务项目和50家医养结合养老机构开展养老服务试点。

借鉴王宝彦、徐泉、富君、董志伟、周裕厚、李荣等委员建议，省政府扎实推进综合医改试点，实行全省统一的城乡居民医保制度，在二级以上城市公立医院全面取消药品加成、实施医疗服务价格改革，累计组建医联体101个，截至2017年11月20日，家庭医生签约服务人群覆盖率达到42.11%。发行居民健康卡540余万张，新农合在全省实现互联互通并与31个省份即时结算。

编辑： 高政超