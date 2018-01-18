小区水质不达标业主每天下楼提水 物业：正在解决

西安一小区水质不达标业主每天下楼提水。
西安一小区水质不达标业主每天下楼提水。
西部网讯（记者 熊惠玲）为了能正常用水，每天不得不拎着一个空桶和一个空水瓶下楼提水，一天至少两次，这样的情况让家住西部大道融创天朗珑府的陈阿姨感到非常无奈，“搬进来几个月了，家里的水一股腥味用不成，每天吃水只能下楼提水。”
近日，有网友向西部网民生热线反映称，自己居住的融创天朗珑府小区一年来都无法正常用水，市政的自来水一直不通，这到底是怎么回事呢？
交房一年小区用不上市政自来水 业主吃水难
“家里水质不好，我们给物业反映过很多次了，住进来快一年了，可这个问题现在还没有解决。”王女士已经怀孕几个月了，对于用水安全更加谨慎，她说，“刚开始家里洗碗的时候，洗完碗的水放一会儿上面会漂一层白沫，还有的业主反映水用起来有滑腻的感觉。”
“为了放心，我给家里买了净水器，水质才好一些。”她说，“当初买房的时候，承诺的是市政用水，看到这种水质，我们业主都很质疑，反映给物业，物业告诉我们小区就是市政用水，管道什么的都已经通了，只是有些手续还没有办，我们现在很多人吃饭用水都得买。”
“天再冷，也得下楼接水用，真不知道家里啥时候才能正常用水。”拎着桶在小区楼下的饮水机接水的陈阿姨显得很无奈，“我们去年年底搬过来的，家里的水一股腥味，刚开始接出来的水都是脏的，根本没有办法用。”
陈阿姨告诉记者，“我们都不敢用这水洗脸，后来工程部给小区楼下安装了免费的饮水机，我们每天用两个桶在楼下提水，一天至少跑两次，家里的水只能冲厕所。”
物业：用水属于历史遗留问题 正在解决
随后，记者向西安市自来水公司了解到，融创天朗珑府目前并没有铺设市政的用水管道，工作人员说，“我们收到过很多业主的咨询，但到目前为止，该项目并没有使用市政供水。”
记者先后前往该项目的物业和售楼中心了解情况，但采访要求被“需上报公司”为由拒绝了。
今天（1月18日）下午，天朗物业品质项目部的工作人员王梅向记者回复称，小区的市政用水不通是历史遗留问题。“我们的这个项目是一个并购项目，当时天朗和珑府在一起合作时就有很多问题，有的问题不是企业单方面能解决的，现在我们也在和市政等很多部门一起积极协调，这两天我们会有一个问题解决的时间表公布给业主。”
编辑： 高政超
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