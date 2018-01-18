西安今日空气质量呈“南差北好” 仍维持蓝色预警状态

西部网讯（记者 鄢山宇）17日受冷空气影响，西安的空气质量逐渐好转。今日（18日）0时至17时，西安环境空气质量（AQI）均值为180。记者从西安市重污染天气应急指挥部办公室了解到，目前西安仍维持目前蓝色预警状态。按照有关规定，明日限行车辆尾号为0和5。

根据环境空气质量监测结果显示，1月18日0时至17时，西安环境空气质量（AQI）均值为180。受山前堆积效应影响，今日西安市13个监测子站数据呈现“南高北低”的特点，经开、草滩、浐灞、阎良等区域整体处于良-轻度污染水平，长安、曲江、高新等南郊区域部分时段出现了重度-严重污染，导致午后整体指数回落缓慢，截止17时AQI指数降至186，但12时-17时整体均值（210）较咸阳（136）、渭南（99）明显偏高。

记者从西安市重污染天气应急指挥部办公室了解到，为有效应对重污染天气过程，同时减少对社会生产生活的影响，指挥部办公室决定维持目前蓝色预警状态。1月19日上午10时，将邀请省、市环保、气象、应急领域专家进行专题研判，并结合监测、预测结果，确定后续污染应对措施。

编辑： 高政超