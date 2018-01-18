省政协十一届二十八次常委会议在西安开幕 韩勇出席

1月18日，省政协十一届二十八次常委会议在西安开幕。
西部网讯（记者 李媛）今天（1月18日），省政协十一届二十八次常委会议在西安开幕。省政协主席韩勇，副主席郑小明、陈强、祝列克、李晓东、李冬玉、周卫健、千军昌、冯月菊、张社年和秘书长闫超英出席会议。
会上，省政府秘书长陈国强通报了省政协十一届五次会议省政府系统提案办理情况，省政协秘书长闫超英、提案委员会主任杨志刚分别就省政协十一届常委会工作报告和提案工作报告起草情况作了说明，省委统战部常务副部长陈光明就省政协十二届委员人选情况作了说明。会议听取了省政协十一届各专门委员会主任关于十一届工作情况的汇报。
常委会议开幕前，还先后召开了省政协党组会议和主席会议，传达了省委书记胡和平在省委常委会议上的讲话精神，审议了省政协十二届委员人选名单（草案）。
编辑： 高政超
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