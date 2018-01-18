西安一无照保安挪车失控致6人伤,疑误将油门当刹车.

西部网讯（记者 刘望）今天（1月18日）上午11时40分左右，西安市雁塔西路上，一洗浴场的保安在停车场挪车的时候操作失误，车辆失控，撞向行人，致6人受伤。

截至下午17时，受轻伤的4人经医院检查后已自行离开，另有1名伤者头皮浮肿，正在接受进一步检查，伤势较重的一名40多岁的女子全身多处骨折，目前正在医院接受救治。

据了解，肇事车辆为洗浴场旁边一家商店的车辆，事发前车主曾让浴场保安帮忙看管车钥匙。保安看到车辆挡住了浴场通道，便主动开车腾挪，不慎误踩油门，造成车辆失控。

事发后，该保安被雁塔交警控制，据警方初步调查，肇事保安无驾驶证。具体的事故原因仍在调查中。

编辑： 刘望