陕西省宣传部长会议召开 庄长兴讲话姜锋主持

陕西省宣传部长会议召开

省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话。

省委常委、省委统战部部长、副省长姜锋主持会议。

西部网讯（记者 秦振）1月18日，陕西省宣传部长会议在西安召开。会议传达学习全国宣传部长会议精神，总结去年工作，安排部署今年工作。省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席并讲话，省委常委、省委统战部部长、副省长姜锋主持会议。

庄长兴表示，刚刚过去的一年，全省宣传思想文化战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，高举旗帜、服务大局，奋发有为、砥砺奋进，在改革中发展，在开拓中前进，各方面工作取得了显著成效。

庄长兴强调，要把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入，在抓好理论阐释、深化宣传宣讲、拓展方式领域、推动落地落实上下功夫。要落实好意识形态工作责任制，加强阵地管理，严格考核问责。要加强新闻宣传和正面引导，统筹内宣外宣、网上网下，扎实做好强信心、聚民心、暖人心的工作。要持续推进社会主义核心价值观建设，不断提高人民文明素养和全社会文明程度。要加强文艺精品创作生产，深化文化体制改革，加快文化事业和文化产业发展，不断提升文化软实力。要深入推进全面从严治党，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，不断加强宣传思想文化战线自身建设。

他要求，当前要做好陕西省“两会”的宣传工作，积极组织“我们的中国梦”文化进万家、“三下乡”等活动，营造欢乐喜庆、平安祥和的新春氛围。

姜锋要求，要深入学习宣传贯彻党的十九大精神，牢牢把握宣传思想文化工作的方向性、全局性、战略性等重大问题，围绕全年工作部署和重点任务，进一步细化工作方案、强化工作措施，全力抓好贯彻落实，奋力开创全省宣传思想文化工作新局面，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

会议还表彰了2017年全省基层宣传思想文化工作先进单位和先进工作者、全省宣传思想文化工作创新奖以及全省党委（党组）理论学习中心组学习先进集体。

编辑： 钟莹