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田沐臣当选安康市监察委员会主任

时间：2018-01-18 16:45:31  来源：西部网-陕西新闻网  作者：毛明博

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田沐臣当选安康市监察委员会主任

今天（1月18日），记者从安康市第四届人民代表大会第三次会议上了解到，到会的326名代表选举出40名安康市出席陕西省第十三届人民代表和安康市监察委员会主任。

田沐臣当选安康市监察委员会主任。

西部网安康讯（记者 毛明博）今天（1月18日），记者从安康市第四届人民代表大会第三次会议上了解到，到会的326名代表选举出40名安康市出席陕西省第十三届人民代表大会代表，选举田沐臣为安康市监察委员会主任。

安康市委书记郭青、市长赵俊民等领导到会。安康市人大常委会主任陈勇主持会议。

编辑： 高政超

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